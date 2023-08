Este es el escote más cómodo y rejuvenecedor que todas las famosas de más de 50 tienen en su armario

Las famosas de más de 50 años tienen muy claro cuál es el escote más cómodo y rejuvenecedor de todos. La forma en la que nos vestimos es una carta de presentación que no podemos dejar escapar, en este caso, el escote dice mucho de nosotras. No todos los escotes nos pueden o deben quedar bien. Hay un elemento fundamental que no podemos pasar por alto, la comodidad. Sentirse segura, verse en el espejo bien y apostar por un escote que ya llevan todas las famosas de más de 50 es fácil.

El escote más cómodo y rejuvenecedor que todas las famosas de más de 50 tienen en su armario es este

El escote Bardot es un básico que toma su nombre de la famosa actriz que lo puso de moda. Fue una auténtica transgresión mostrar los hombros. Hoy en día es una manera de apostar por la feminidad máxima de la mano de un tipo de prenda que se adaptará a ti. La reina Letizia es una de las últimas famosas que ha apostado por este escote.

El vestido con estampados azules que lució era una auténtica obra de arte que podemos copiar esta temporada. A finales de este verano con un calor que no nos abandona, podemos conseguir el mismo estilo que una auténtica reina, pero gastando lo menos posibles. Gracias a una low cost que va ganando terreno.

Shein tiene un vestido de topos azul que es un sueño hecho realidad que seguro que Letizia y otras famosas se pondrían. Tiene el escote más favorecedor de todos, un largo midi que es tendencia y un cinturón para conseguir tipazo. Los volantes también son una forma de ganar feminidad, pero también de alargar la figura. Este increíble vestido cuesta 19 euros.

En Zara hemos encontrado un top de 12 euros en varios colores, perfecto para volver a la oficina y lucir este escotazo que queda tan bien con todo. Podrás combinarlo con unos pantalones de vestir o los vaqueros. Te dará un estilo de lo más juvenil y es un buen básico para este final del verano, principios del otoño.

Hay muchas prendas que siguen el mismo modelo, es cuestión de arriesgarse y empezar a probar con un escote que seguro que te quedará bien y es más cómodo de lo que puede parecer. Si Letizia lo lleva, es que es uno de los básicos para mujeres de más de 50 años.