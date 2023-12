Este bolso de piel rosa de Mango Outlet es ideal para combinarlo con un ‘total black’

¿Ya tienes accesorios para poder vestir a la última? Con el bolso de piel rosa de Mango Outlet podrás brillar en las fiestas.

Y si lo quieres en otro color, como el marrón, entonces también lo puedes comprar. Ambos colores definen bien la elegancia que nos espera para las fiestas navideñas. ¡Y está en oferta!

El bolso de piel rosa de Mango Outlet ideal

Desde la web lo describen como un bolso de tamaño pequeño y elaborado en 100% piel bovino. Lleva asa larga de cadena, se cierra mediante solapa, siendo de la colección fiesta y ceremonia de la firma.

Como vemos, es de alta calidad, por sus materiales, tejidos, diseño y colores. Así que ya puede ser tuyo por menos precio, gracias al descuento aplicado.

El bolso mini que debes tener

Si lo que quiere es ir bien vestida y no tener que llevar un bolso que pese con cantidad de cosas, durante la noche de fin de año, el bolso de Mango es ideal.

Sus medidas son 21.0×13.0x6.0cm (LargoxAltoxAncho) y por esto ganas, ya que llevas contigo lo indispensable. Es decir, el móvil, las llaves, el monedero y poco más.

Materiales y de qué forma lo podemos cuidar

En su composición destaca que se elabora en 100% piel bovino siendo el forro de 100% poliéster. Diseñado en Barcelona, debemos cuidar la prenda para que nos dure en el tiempo.

En este caso, desde Mango especifican que es mejor no lavar, no usar lejia, no planchar, no limpiar en seco y no se puede usar secadora. Así que es mejor que lo sepas para no estropear este complemento que vas a tener para cantidad de ocasiones.

En dos colores: elige el tuyo

Este bolso de piel de Mango se vende en dos colores distintos. Por un lado, el rosa, que es uno de los más originales. Atrevido, y sienta perfecto con un total black, lo tienes para las fiestas de Navidad, tanto si lo eliges en fin de año como si vas a salir durante Nochebuena.

Por otro lado, encontramos el color marrón, que es mucho más llevable y discreto. Es ideal para una fiesta, un cóctel con amigos y aquellas salidas donde sabes que debes aportar lo mejor de ti.

En oferta: ¿cuánto cuesta el bolso?

Está en oferta, como muchas otras prendas que tienes en Mango Outlet. Si el precio original era de 39,99 euros, luego se bajó a 31,99 euros para poder comprarlo en este momento por 27,99 euros. Es decir, se aplica un 30% de descuento y pagarás menos a la hora de comprarlo.

De paso puedes ir por la web de Mango Outlet y empezar a realizar tus compras navideñas, sea con monos negros, abrigos de pelo, vestidos de lentejuelas y más que irán a la perfección con este bolso tan festivo.

Casi siempre hay descuentos, así que si te das prisa puedes tener a tu alcance variedad de accesorios y prendas para las fiestas algo más económicos.

Cómo puedo comprar este accesorio

El envío a domicilio es de 2 a 7 días laborables y pagas 3,95 €, ahora bien es gratis en pedidos superiores a 30 €. Si lo quieres enviar a punto ASM, lo recibes de 2 a 7 días laborables y su pago es de 3,95 €, Gratis en pedidos superiores a 30 €.

Si por lo que sea, debes devolver la prenda, entonces dispones de 30 días para realizar tu devolución a través de cualquiera de los siguientes métodos: Devolución por correo, Coste según envío y Devolución en tienda entonces es gratis

Algunos artículos no se pueden cambiar o devolver por motivos de higiene: artículos de baño, lencería, ropa interior y pendientes.

En todo caso, tienes toda la información en la web de Mango Outlet.