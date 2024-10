Este abrigo de Massimo Dutti me ha enamorado para el entretiempo: queda bien con todo

Si tienes que comprar un abrigo para la próxima temporada, no lo pienses y ves a tus tiendas favoritas. Sirven tanto para entretiempo como para más adelante si empieza el frío. Tenemos el abrigo de Massimo Dutti que nos ha enamorado y queda bien con todo. Está en la web pero también lo puedes comprar en la tienda física más cercana. Y de paso te haces con unas botas, vaqueros, jerséis y lo que quieras para luchar contra el frío.

Se posiciona como una prenda elegante que a la vez ofrece un estilo casual si lo combinas con deportivas. Y estás lista para ir al trabajo, de fin de semana y hasta en una fiesta cuando decides ponerte tu vestido favorito y seguro que triunfas. Te damos los distintos detalles de esta particular pieza que será el must de estos meses. Aprovecha y no lo dejes escapar.

El abrigo de Massimo Dutti me ha enamorado para el entretiempo

Es un abrigo medio detalle bolsillos plastrón en color camel, realmente sufrido, sencillo pero muy elegante a la vez.

Desde la web de la tienda especifican que se trata de un abrigo medio confeccionado con tejido en mezcla de lana. Con cuello camisero y puño con tira abotonada.

Entre otros, se cierra mediante botonadura frontal y lleva dos bolsillos de plastrón.

Cómo está confeccionado

Es un abrigo de alta calidad que se mide por sus materiales sostenibles. En Massimo Dutti siempre tienen prendas que nos ofrecen lo que queremos en este momento si queremos que las prendas perduren en el tiempo.

En exterior, se confecciona en lana 65% y poliéster 35%. Este abrigo contiene al menos 25% poliéster reciclado certificado rcs y 65% lana reciclada certificada rcs

Actualmente, el poliéster reciclado se fabrica principalmente a partir de residuos de plástico PET. Se trata de un tipo de plástico muy utilizado en diversos artículos, como las botellas de plástico. El uso de materiales reciclados ayuda a limitar la producción de fibra de poliéster virgen.

Está certificado según el Recycled Content Standard (RCS), que verifica el contenido reciclado y hace un seguimiento desde el origen hasta el producto final.

Por su parte, a la hora de analizar la lana reciclada, hay que destacar que este material se fabrica a partir de residuos textiles reciclados y prendas usadas. Transformar los residuos en nuevos materiales ayuda a limitar la extracción de materias primas.

Cuenta con la certificación Recycled Content Standard (RCS), que verifica el contenido reciclado y hace un seguimiento desde el origen hasta el producto final.

Cómo cuidar el abrigo de tus sueños

Para que las piezas duren, debemos cuidarlas. Nada mejor que hacerlo siguiendo las instrucciones de las etiquetas y preguntando también en la tienda a la marca. Desde la web informan de esta prenda y su cuidado:

No Lavar

No Usar Lejía / Blanqueador

Planchar Maximo 110 º C

No Usar Secadora

Lim.seco Tetracloroetileno

Las mejores combinaciones con el abrigo de Massimo Dutti

Es la estrella del momento y por esto la debes tener para entretiempo. El abrigo se combina con variedad de prendas que te puedes poner en este momento.

Camiseta manga corta 100% lino

Camiseta confeccionada en tejido 100% lino. Cuello redondo. Manga corta. Tejido semi transparente. Tiene un corte holgado. Se compra en tres colores, blanco, negro y marrón.

Pantalón straight fit raya diplomática

Este fit presenta una silueta recta desde la cintura hasta el tobillo, sin ajustes adicionales en las piernas, no es demasiado ajustado ni demasiado holgado. Tiro alto. Rayas diplomáticas. Cintura con trabillas.

Cierre mediante cremallera frontal oculta por tapeta abotonada. Dos bolsillos laterales. Dos bolsillos de ojal en la parte posterior. Detalle de pinzas en la parte frontal. Esta prenda queda más larga de lo habitual. Tiene un corte holgado.

Zapato plano cordones

Piel serraje. Cordones de piel. Forro interior trabajado con piel. Realizado en una piel de vacuno soft. Incluye plantilla AIRFIT®: Plantilla técnica flexible de espuma, diseñada para ofrecer un mayor confort.

Gafas de sol de pasta

Gafas de pasta. Lentes con filtro de protección UV III. Incluye una funda protectora de piel con grabado.

Jersey punto cuello pico mezcla lana

Jersey confeccionado con tejido de punto en mezcla de lana. Cuello pico. Manga larga. Acabados en rib.

Cuál es el precio del abrigo de Massimo Dutti

Tiene un precio de 169 euros en diferentes tallas. Ahora en la web puedes comprar de la S a la L. si no lo tienes claro, puedes mirar la guía de tallas que hay en la web.

Para su compra, debes tener en cuenta que el envío es gratuito a tiendas, y a domicilio por pedidos superiores a 89,00 euros.

Envíos en Massimo Dutti