Estas son las Nike más caras (y deseadas) de esta primavera

Las famosas e influencers lo tienen claro, hay unas Nike que son tendencia esta primavera. Son de ese tipo de zapatos que o te encantan o los odias, pero nunca dejan indiferente a nadie. Unas zapatillas deportivas Nike son siempre un acierto en cuanto a calidad y comodidad. La primavera es la época por excelencia de este tipo de calzado. Si estás buscando unas buenas zapatillas, que sean Nike, pero no te enamores de estas, a no ser que tengas 860 euros para gastar en ellas, son las más caras de esta marca.

Las Nike más caras de esta primavera valen 860 euros

Estas Nike son solo aptas para unos pocos bolsillos, aún así, podemos coger algunas ideas de cómo deben ser las zapatillas ideales de esta temporada. Las tendencias en zapatillas deportivas, aunque nos puedan parecer siempre iguales no lo son. Cada año aparecen unas líneas maestras que se mueven para ofrecernos un aliciente que nos invite a renovar esas zapatillas que llevan años acompañándonos.

Los colores brillantes están de moda. El rosa de estas zapatillas o los tonos neón son los que más se buscan. Queremos darles vida a nuestros pies, esta primavera podremos salir a disfrutar del aire libre, una novedad que hace unos meses ni pensábamos que se podría producir. Recuperando el tiempo perdido, paseando por toda la ciudad y dejar que nos vean bien.

El tipo bota es un básico. Muchas deportivas son un poco más altas, tipo bota, recuperando el espíritu de los años 80 y 90. Viajamos en el tiempo con este calzado icónico que nos ayudará a dejar volar nuestro optimismo. Aquellos maravillosos años en los que parecía que todo sería posible han dado paso a un siglo XXI con algunas incertezas. Es el momento de dejarlas atrás y buscar una manera de convertir el positivismo en unas zapatillas que nos encanten.

Cada zapatilla se adapta a cada mujer. Hay cientos de zapatillas Nike o de cualquier otra marca en el mercado, la que nos llame la atención, nos guste y se adapte a nuestro armario será nuestra favorita. Si no quieres arriesgarte, opta por un blanco o negro, es una manera perfecta de darle a tu look un acabado perfecto. Puedes disfrutar de un estilo espectacular con un aire espectacular y cómodo. No es necesario gastar 860 euros, existen modelos mucho más asequibles.

Esta primavera no dudes en hacerte con unas buenas zapatillas para recuperar todos los paseos que no pudiste dar en 2021. Busca esas Nike que te enamoren o sueña con esta maravilla de 860 euros.