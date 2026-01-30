Éstas son las mejores cremas antiarrugas del mercado según la OCU y los dermatólogos lo han confirmado

La OCU sabe cuáles son las mejores cremas antiarrugas del mercado, los dermatólogos han confirmado que estamos ante unos productos de buena calidad a un precio de risa. Nuestra piel necesita hidratarse de la mejor manera posible, con productos naturales y eficaces. A partir de una cierta edad, pero ya como manera de prevenir cualquier tipo de elemento que nos servirá para conseguir un plus de buenas sensaciones. Será el momento de apostar claramente por unas cremas que nos ayuden a luchar contra el paso del tiempo.

Las cremas antiarrugas son un buen básico que tenemos en nuestro poder para convertirse en la opción más adecuada posible para estos días en los que todo puede ser posible. Estaremos ante un cambio de tendencia que puede ser esencial y que nos servirá para conseguir un extra de buenas sensaciones que, sin duda alguna, puede acabar siendo esencial en estos días que necesitamos un básico esencial. La OCU nos lo pone fácil con una selección de cremas por menos de 20 euros, ideales para cuidarnos a cualquier edad, los dermatólogos confirman lo que ya sabemos.

Los dermatólogos lo han confirmado

Es importante disponer de la opinión de un experto, los dermatólogos son los que acabarán de darnos algunos consejos esenciales en estos días que tenemos por delante. Un cambio de ciclo que, sin duda alguna acabará siendo lo que nos acompañará en estos días.

La OCU señala las mejores cremas antiarrugas

Las mejores cremas antiarrugas señaladas por la OCU llegan después de darnos algunas novedades que debemos tener en consideración. Estos expertos analizan las cremas en función de:

La prueba se realiza mediante corneometría sobre la piel del antebrazo de 30 usuarias voluntarias, y en dos momentos: día 0 y 2 semanas después de usarlas día y noche. El corneómetro es un aparato que sirve para medir el grado de hidratación de la capa más externa de la piel.

Los resultados de la prueba de hidratación se comparan con los de una crema estándar buena no comercial que el laboratorio utiliza para control. Para medir las diferencias, se estudiaron también los cambios en una zona de piel sin tratar,

Los resultados de la corneometría han sido tratados con fórmulas matemáticas para poder ofrecer valores estadísticamente significativos y no valores extremos.

Siguiendo con la misma explicación: «Cada producto fue probado por 30 usuarias, que recibieron las muestras en idénticos tarros blancos. Así no podían saber la marca del producto que estaban probando. Un cuestionario individual nos permitió conocer las opiniones de las usuarias sobre las propiedades cosméticas de cada crema: textura, aplicación y sensación sobre la piel, absorción, brillos, si la piel queda con tacto graso o pegajosa, intensidad del perfume… También incluimos preguntas para conocer cómo valoran las usuarias el efecto hidratante o “eficacia percibida».

Los elementos que debes tener en cuenta para elegir una buena crema son estos que la OCU pone en marcha: