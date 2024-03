Estas son las deportivas alternativas a las Samba y que ya son tendencia

Las zapatillas urbanas más buscadas son las que antiguamente asociamos al ámbito deportivo. Una buena muestra de ello es que, todos los años, las Samba de Adidas están entre las de mayor demanda por parte de las mujeres. Si te hace falta un calzado diario para esta primavera, y tu idea es llevar unas zapatillas que nadie más tenga, aquí van algunas deportivas alternativas a las Samba gracias a Munné 1941.

La tienda promete «la mejor selección de zapatos online», y varios de sus modelos parecen darle la razón.

Con estas zapatillas de Munné 1941 puedes olvidarte de las Samba y «entrar al podio de la moda», motivándote a entrenar regularmente y lucir estas deportivas que son tendencia en primavera y verano, con un estilo y una comodidad únicos.

Las deportivas alternativas a las Samba

A través de sus redes sociales, más específicamente de Instagram, esta tienda da a conocer sus 10 mejores opciones en deportivas para las estaciones cálidas del año. En este reel recopilan las alternativas, de la menos a la más recomendable según su percepción.

¿Cuáles son las deportivas que recomienda Munné 1941 para esta primavera?

Alexander Smith WEMBLEY

Nos topamos con unas zapatillas con exterior en piel color blanco con detalles e interior de la deportiva en color nude metalizado. Cuenta con plantilla extraíble y acolchada y un cierre con cordones de color «beige». Su plataforma es de 3 cm.

El precio de estas zapatillas es de 229,00 euros. Son «las deportivas con más clase que vas a encontrar», según dicen.

Guess CIELO

Por 120,00 euros puedes llevarte estas deportivas de la marca Guess. Incorporan un exterior de tejano textil de color azul con diseño, cordones de color blanco, puntera y talonera de la deportiva de polipiel, de color azul marino y blanco; y un interior en textil.

Premiata STEVEND

El exterior de estas deportivas es de piel color blanco, con detalle de líneas en rosa neón, y su interior es de piel color blanco. Incluyen un cierre con cordones blancos y tienen el diseño perfecto para que llamen la atención en la temporada primaveral.

Su precio es de 295,00 euros, por lo que son una de las deportivas más exclusivas del catálogo actual de Munné 1941.

NO NAME. VEMR01 rosa y NO NAME. VEMR01 azul

¿Tu presupuesto no es tan alto? Agradecerás entonces saber de las NO NAME. VEMR01, que cuestan 139,00 euros. Vienen con un exterior en tela color beige con detalle del logo de la marca en color rosa o azul en ambos laterales. En su interior poseen una plantilla acolchada y extraíble, y su cierre es con cordones. La altura de la cuña de estas deportivas es de 4 cm.

Y un detalle interesante es que estas zapatillas tienen suelas 100% recicladas, así que al comprarlas ayudarás al medio ambiente.

Blauer EPS1

Este modelo cuesta 139,90 euros, y no dejan a nadie indiferente con esa tela multicolor con estampado. Pero el secreto de su éxito no está allí sino en su plataforma baja, de apenas 3 cm, y en su interior con plantilla acolchada y extraíble para mayor comodidad.

Voile Blanche IZA

Por fin el color plata es tendencia en el mundo de la moda, y este modelo de la marca Voile Blanche trae un curioso efecto de rejilla. En su interior tenemos un textil color blanco, y el cierre es de cordones del mismo tono. Su plataforma posee una altura de 4 cm.

El precio de estas zapatillas es de 245,00 euros. Si las adquieres podrás crear numerosos looks con la máxima comodidad.

Premiata MOERUND Lila y Premiata MOERUND blanca

Una zapatilla repleta de tecnología y puro estilo, con dos colores para que selecciones el tono de su exterior en virtud de tus outfits. Tienen un precio de 275,00 euros, y son ideales si tienes que asistir a esos eventos informales en los que estás varias horas de pie.

Nerogiardini LAZO

Si alguien entiende de moda, esos son los italianos. Y esta afirmación cobra sentido con el modelo LAZO, de la marca Nerogiardini. Por menos de 200 euros, 175,00 euros para ser más concretos, te llevas a casa unas deportivas blancas y doradas muy coquetas.

Voile Blanche CLUB 105

Volvemos a la firma Voile Blanche, pero en este caso para detenernos en el modelo CLUB 105. Muestra el nombre de la marca orgullosamente sobre los lados, combinándolo con un exterior de ante color beige y rosa, y de nylon color blanco. En su interior incorporan una plantilla acolchada para garantizar la máxima comodidad, y al ser multicolor irán bien con cualquier atuendo.

Su precio es de 229,90 euros, pero bien valen la pena si disfrutas de las deportivas capaces de atraer miradas ajenas.

Premiata CONNY

Ya en el primer puesto de las recomendaciones de Munné 1941 para esta primavera, el modelo CONNY de la marca Premiata. Cuestan 265,00 euros, y lo que más nos ha gustado de ellas es el diseño y el color beige. Podrás utilizarlas cuando y donde quieras hacerlo sin miedo a que queden mal. Reúnen características clásicas y originales, por lo que no tienen rivales.