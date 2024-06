Estas Skechers son el sustituto perfecto de las sandalias este verano: elevan tus looks y son comodísimas

Si quieres dar el cante y para bien, estas Skechers son el sustituto perfecto a las sandalias del verano. Tiene cantidad de colores, siendo una colección inusual y perfecta que te encantará.

Además en determinadas webs están de oferta, de manera que las puedes tener pagando menos. Veamos cómo es este modelo y sus características.

Estas Skechers son el sustituto perfecto de las sandalias

El muralista de renombre internacional James Goldcrown trae sus icónicos diseños de corazón #Lovewall a Skechers en esta inspiradora colaboración.

Por esto te quedas con unas zapatillas deportivas divertidas, diferentes y repletas de colores distintos sobre fondo blanco.

En tal modelo muestra tu estilo creativo y colorido con Skechers x JGoldcrown: Skechers Street™ Uno 2 – Floating Love.

Son zapatillas de moda con cordones que cuentan con un estampado del diseño de corazón característico del artista, durabuck sintético y parte superior recortada perforada con una plantilla Skechers Air-Cooled Memory Foam® y una entresuela visible Skech-Air® arcoíris.

Según Forum Sport, donde también las puedes comprar, las usas a diario, para moda deportiva y ciudad. Zapatillas con un estilo de lo más cómodo y actual. Las Skechers Street Uno 2 están realizadas con ribeteado perforado y tejido sintético con cordones.

Las mejores características

Se trata, como siempre, de zapatillas de calidad, que se ajustan al pie, no duelen, son cómodas, de diseño y ofrecen siempre una atracción distinta.

Lo mejor es que las tienes para muchas ocasiones y en tus mejores galas. Ten por seguro que todos verás y mirarán tus pies.

Zapato cómodo

Espuma viscoelástica refrigerada por aire

Goldcrown

Ajuste de cuña

Vegano

Materiales de la zapatilla de Skechers

Material de la suela es de caucho mientras que el material exterior es sintético y el interno está conformado por poliéster.

Cuidar de tus prendas es pensar en el futuro, es reciclar y tener presente que cuidas de tu salud y lo más importante, del medio ambiente.

En este caso, para mantener estas zapatillas tienes que hacer caso a la etiqueta, y lo que diga la marca: sólo lavado a mano.

Ideas de estilos de estas zapatillas

Dentro de Amazon, donde están en oferta, puedes comprar las zapatillas junto a otras prendas:

Wrangler: Worldwide Jeans para Mujer en color azul claro. Los tienes a un precio de 66,01€

Vimodala V-Neck S/S Top/Su-Noos Camiseta para Mujer, en este caso está en varios colores, sea verde, rosa, naranja y más. su precio es de 14,33€. Así compras sin salir de la misma Amazon.

Bolso bandolera de fiesta mujer de la marca Misako a un precio de 21,99 euros.

Comentarios positivos

Amazon tiene varios comentarios de otros usuarios que también han comprado el mismo diseño. “Son de muy buena calidad, muy cómodas y bonitas, tal y como se ven en la fotografía!!!”, “Me encantan. Originales, cómodas y de talla perfectas”, “Estoy encantada ,cómodas y preciosas me las volvería a comprar”, “Son muy ponibles y mi madre está loca de contenta. Se las pone tanto en verano como en invierno según ella son muy cómodas”.

“Son muy cómodas y adaptables, además tienen un diseño vistoso que combina con muchos estilos!”, “Encantada de la vida con ellas, son el 2º par que me compro , las del año pasado están genial tienen las típicas marcas de la piel cuando doblas el pie pero por lo demás están como nuevas, si que es cierto que las limpio cada vez que las uso que es casi a diario porque si no al ser blancas como se acumule la suciedad después no quedan bien pero con una cepillito y cif quedan espectaculares y se quitan todas las manchas de la goma”.

Estas Skechers sustituto perfecto de las sandalias en oferta

En Amazon, puedes comprar estas zapatillas a un precio menor. Si antes costaban 109,95€ ahora las tienes a 70 euros, con el descuento del 36%, así que no te las puedes perder.

Cuenta con varias tallas , pues van de la 36 a la 41, así que elige la tuya y compras directamente en la web. como sabes, comprar en Amazon es algo rápido que nos ofrece cantidad de garantías y en nada las tienes en tu casa para poder estrenarlas este verano.

Otras zapatillas parecidas

Si te gusta este estilo, entonces puedes obtener otras zapatillas parecidas y de un diseño también original. Es el caso de Skechers Uno Spread The Love de diversidad de corazones.

También hay comentarios positivos sobre esta zapatilla: “Además de bonitas y originales, son comodísimas. Yo tengo fascitis plantar y me cuesta andar pero con la suela que tiene que memoriza la pisada no me duele el pie al caminar. Yo uso el 39 y me pedí 39.5 y me quedan genial. Te recomiendo que en la guía de tallas mires la longitud de tu pie y le añadas algún cm más. La única pega es que la caja venía medio rota o sea que si hubiesen sido para regalo, no las podía haber regalado así. Espero que miren mejor las cosas antes de enviarlas”.

Una marca top

Skechers distribuye zapatos innovadores y cómodos para hombres, mujeres y niños por todo el mundo. Con colecciones para caminar, bienestar, un estilo de vida activo y mucho más, Skechers ofrece simplemente el calzado perfecto para cualquier grupo de objetivo