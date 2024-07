Están rebajadas y son perfectas para ir mona pero cómoda: las Skechers que te van a encantar

Es necesario contar con aquellas zapatillas que sean bien cómodas para andar. Y de paso poder ir siempre elegante a todos lados. Si encima tienen descuento, mucho mejor. Son las zapatillas rebajadas y son perfectas para ir mona pero cómoda. Son las Skechers que te va a gustar. Son para todo y tienen un color que va bien con todo lo que tengas. Sea con pantalones largos, vestidos, shorts y más. te damos las señas de estas zapatillas que van a ser tus preferidas de ahora en adelante.

En concreto, son las zapatillas Flex Appeal 4.0 Bright Nights para mujer en color marino. Con color rosa dentro y la S en diferentes tonos con el rosa como protagonista. Es una deportiva cómoda y ligera de mesh, diseñada para caminar, como muchos otros modelos que ofrece esta marca siempre pensando en la calidad y en la seguridad y el pie de las personas. De esta forma, puedes disfrutar como nunca de la comodidad y la flexibilidad de las Skechers Flex Appeal 4.0. a ello le debes sumar una plantilla transpirable con memoria de forma. Tienes más características que posicionan a estas deportivas como únicas como la transpirabilidad con plantilla Air Cooled Memory Foam y la amortiguación de entresuela amortiguadora.

Compra las deportivas rebajadas y son perfectas para ir mona

En este caso, puedes comprar este modelo que aportará siempre modernidad a tus pies. Mientras que debes pensar que tienen una garantía de 3 años. Además de todo ello, tiene comentarios bien positivos:

“Todo como se describe”, “Muy cómodas, no me han lastimado ni siquiera en mi primera caminata de más de doce kilómetros”, “Me compré unas zapatillas con la idea de caminar con ellas por ciudad o visitar pueblos, el resultado ha sido perfecto, funcionan a la perfección. Cómodas, no hacen calor”.

Con descuento: el precio de las zapatillas rebajadas

Estas zapatillas de Skechers están de rebajas de verano por lo que las compras por menos precio, si costaba 84,99 euros, gracias al descuento del -42% se quedan ahora por un precio de 49,99 euros.

Tienes varias tallas pero no quedan muchas. En este caso, lo ideal es comprarlas en la web. este descuento está dentro de la web de Decathlon.

Otras zapatillas que podrás comprar

Zapatillas Caminar Flex Appeal New Hit 3.0 Mujer Negro

Las zapatillas Skechers Flex Appeal están diseñadas para salir a caminar. Su plantilla con amortiguación es perfecta para absorber los impactos.

Gracias a su comodidad y su transpirabilidad, puedes caminar durante todo el día, tus pies sentirán que son muy ligeras en cada pisada.

También están de oferta y ya puedes comprarlas por menor precio general. Las tienes a un precio de 64,99 euros, en diferentes tallas.

Zapatillas Caminar Flex Appeal 4.0 Mujer Blanco

En un color totalmente distinto, blanco y estampado de flores, está otro modelo de zapatillas deportivas para llevar en cantidad de ocasiones, tanto formales como informales.

Hablamos de la zapatilla deportiva vegana, cómoda y ligera de mesh, diseñada para caminar. En este caso ofrecen variedad de distinciones como la comodidad y una flexibilidad excepcionales. Desde Decathlon dan a conocer que este modelo es lavable a máquina y vegano con plantilla transpirable con memoria de forma.

Tienen transpirabilidad suprema gracias a la plantilla Air Cooled Memory Foam con amortiguación en la entresuela que permite así absorber los impactos.

Gracias a las rebajas de verano, es el momento de comprarlas a un precio mucho más bajo. Si antes el precio inicial era de 75,99 euros, en este momento, y gracias al descuento del -46%, te salen por 39,99 euros.

Debes tener en cuenta que tales rebajas van del 21/6/2024 hasta el 15/8/2024.

Zapatillas Caminar Skechers DLux Walker

En este caso, son unas zapatillas diseñadas para las salidas a caminar, además con su plantilla Skechers disfrutarás de su comodidad siempre que te las pongas.

Póntelas con cualquier estilo y disfruta de largos paseos con la comodidad de las Skechers Relaxed Fit®: D’Lux Walker™ – BERSAGA.

Características

Confort: Relaxed Fit® con puntera y antepié más espaciosos para mayor comodidad

Amortiguación: plantilla cómoda con memoria de forma Air-Cooled Memory Foam

Facilidad de uso: zapatillas sin cordones Stretch Fit®

Transpirabilidad: evacúa el sudor gracias a los materiales de mesh del empeine.

Entre sus consejos de mantenimiento, debes saber que esta zapatilla puede limpiarse con un paño húmedo y luego se seca después de cada uso.

Las zapatillas tienen un precio final de 71,99 euros en varias tallas, deberás escoger la tuya.

Compras en Decathlon

Dentro de esta tienda es muy fácil poder comprar. Y sabes que lo puedes hacer o bien online o dentro de la tienda física. En este caso, compra ahora y recoge gratis en tienda en 1h. tienes envío estándar gratis a domicilio (<13kg), por compras a partir de 30€. Mientras que dentro de los cambios y devoluciones debes saber que entonces son gratis.