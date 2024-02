Están al 50%: las 5 prendas rebajadas de Mango con las que tus looks van a destacar

Las rebajas están llegando a su fin y por esto hay que aprovechar las últimas prendas que existen con descuentos. Es el caso de estas 5 prendas rebajadas de Mango que ahora están al 50%. Hay de todo, pero si no compras ya, te quedarás sin ellas.

Ya puedes tener lo mejor de la moda, de calidad y que te va a durar años en un clic y a mitad de precio.

Las 5 prendas rebajadas de Mango

Anorak acolchado

No es muy primaveral pero hablamos de las rebajas de invierno y como todavía hace frío y si no ya para la próxima temporada tienes este fantástico anorak acolchado que se vende en dos colores distintos: kaki y negro.

Entre sus características, nombraremos que es recto, largo, acolchado, bien abrigado, de un diseño trabajado y bien acabado con capucha extraíble. Está elaborado en 100% poliéster. Forro: 100% poliéster. Relleno: 100% poliéster y como hemos comentado se comprar en dos colores distintos.

Su precio era de 79,99 euros y ahora lo tienes a la mitad, por 39,99 euros en varias tallas. No están todas, y menos que habrá como tardes mucho más.

Lo combinas con cantidad de prendas porque es la ideal para los días lluviosos y realmente es un precio regalado.

Pantalón recto punto roma

Para todas las temporadas tienes este pantalón recto que te pones con tu mejor blazer. En este caso es de color verde espectacular y también está en azul.

Se elabora en tejido de punto roma, con diseño estándar, recto, de tiro medio, con trabillas. Lleva variedad de tallas como dos bolsillos laterales, dos bolsillos de ribete en la parte posterior. Es un total look. Y destaca por ser un look de oficina que aconsejan ponerla con la americana que va con el mismo color verde. en este caso, la blazer estaba a un precio de 29,99 euros y la compras a 19,99 euros.

Este pantalón entallado, que te pondrás en variedad de ocasiones, tiene un precio de 29,99 euros, y con la rebaja lo tienes a un precio de 12,99 euros gracias al descuento del 57%. En color verde las tallas que quedan van de la 36 a la 44 así que todavía tienes algunas para ti. Pero las rebajas tienen los días contados como sabes y no estará disponible.

Vestido satinado escote pico: 5 prendas rebajadas

Además hay prendas como vestidos que lucirás en esta primavera y verano. Es un vestido estampado con cantidad de detalles. Con un tejido satinado y fluido, largo, tipo midi y estampado de rayas. Es de diseño evasé con escote de pico y tirantes anchos cruzados en la espalda.

Lleva diversos detalles como de nudo, sin cierre y pertenece a la colección fiesta y ceremonia. Su composición es en 100% viscosa en un diseño realizado en Barcelona como todas las prendas de Mango, aportando ese plus que tanto nos gusta.

Ya lo tienes en la web de Mango a un precio menor. Partía de 49,99 euros y ahora lo tienes por 22,99 euros con un descuento del 54% en tallas que van de la XXS a la L. elige la tuya en este momento y tienes un vestido de rebajas que no te puedes perder.

Falda vaquera abertura: 5 prendas rebajadas

En diversos colores, tienes esta falda vaquera con abertura en variedad de colores que es total tendencia.

Según Mango, se elabora en tejido de algodón estilo tejano vaquero. Con diseño recto, largo, en tiro medio, cinco bolsillos, trabillas, con cierre de cremallera y botón y abertura posterior en el bajo.

Con esta prenda de algodón apoyas nuestra inversión en la misión de Better Cotton. Este tejido es un balance de masas que sustituye o mezcla Better Cotton con algodón convencional, por lo que podría no contener Better Cotton.

Explican que los agricultores asociados reciben apoyo y capacitación continuos. Esta prenda se ha producido mediante técnicas que reducen el uso de agua y de sustancias químicas en base a los criterios de EIM (Environmental Impact Measuring), un software de medición del impacto ambiental específico para la industria del acabado de prendas.

El precio de esta prenda es de 35,99 euros y la tienes con el descuento y de rebajas a un precio de 15,99 euros. Está en colores crudo, azul y negro, busca las tallas porque no todas está en todos los colores.

Falda plisada asimétrica

Es una falda en color rosa que nos encanta y que tienes para esta nueva temporada primaveral. Es de tejido satinado, fluido y presenta un diseño asimétrico.

Es una falda plisada en diseño evasé, midi, en el bajo asimétrico y está dentro de la colección fiesta y ceremonia.

Por suerte, es una prenda reciclada que se elabora en 100% poliéster con el forro del mismo material, y contiene al menos un 51% de materiales reciclados. El precio es de 59,99 euros con el descuento del 67%, y se queda en 19,99 euros. Las tallas van de la 34 a la 42, elige la tuya y no dejes escapar una falda que tendrás en cantidad de ocasiones.