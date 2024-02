Está tan rebajado que lo vas a querer tener ya mismo: el cárdigan de Massimo Dutti perfecto para tus looks de diario

¿Ya no encuentras prendas con descuentos? Pues todavía hay. Hemos fichado el cárdigan de Massimo Dutti que está rebajado.

En color negro, es sumamente elegante y lo tendrás para diario. Es apto para ir en cantidad de estaciones, es para ti.

En oferta: el cárdigan de Massimo Dutti perfecto

Va bien con todos los looks tanto para diario como para salir. Es de hilo de rizo/bouclé, con trenzas, el cuello redondo. Lleva diversos detalles que lo convierten en una pieza única, como sus hombreras y sus llamativos botones en dorado que sirven para cerrar este cárdigan. Es de manga larga y lo tienes cuando hace más frío y también durante la temporada primaveral.

Materiales y cuidados específicos

Para cuidar una prenda, debemos saber antes cómo está elaborada. De esta forma tenemos en cuenta sus materiales y con ello sabemos si podemos ponerlo o no en la lavadora, por ejemplo.

Además hay que seguir las instrucciones de las etiquetas que aportan toda la información necesaria. A la vez, podemos preguntar si tenemos dudas siempre que lo vayamos a comprar.

Este cárdigan de Massimo Dutti se confecciona en exterior con algodón 43%, poliéster 32%, lana 9%, alpaca 9%, poliamida 7%.

Y para cuidarlo, además de seguir la etiqueta, aconsejan:

Lavar A Mano Max 30ºc

No Usar Lejía / Blanqueador

Planchar Maximo 110 º C

No Usar Secadora

Lavar Al Revés

Secar En Superficie Plana

Planchar Al Reves

Lim.seco Tetracloroetileno

Sigue estos pasos y además debes conservar bien la prenda para que no se estropea. Por un lado, colgarlo en el armario con una percha siempre que no esté al lado de muchas otras para evitar que se arrugue. Mientras que es mejor que esté en un lugar seco y nada húmedo o si no las prendas se estropean mucho antes.

Con qué nos ponemos este cárdigan de Massimo Dutti

Lo combinas con otras prendas que están en la web y todavía en rebajas. Es el caso de la camiseta de canalé entallada y en color negro que costaba 39,95 euros y la tienes en este momento a un precio de 29,95 euros en diferentes tallas.

También está la bermuda de piel napa en negro que partía de un precio de 169 euros y la tienes a 79,95 euros, es decir , a la mitad. Con ello crea conjuntos perfectos.

A su vez, en la web tienen el mocasín de piel de precio 79,95 euros. La bufanda de punto y detalle de canalé que tenía un precio de 69,95 euros y en rebajas la tienes por un precio de 29,95 euros. No pierdas las rebajas de esta firma que aporta siempre calidad en todas sus prendas.

Cuál es el precio del cárdigan de Massimo Dutti

En oferta, la prenda costaba 49,95 € y ahora la tienes con un -40%, y se queda en 29,95 €. Las tallas van de la XS a la L. este descuento se aplica sobre el precio de temporada y estate atenta porque es válido a partir del 06/01 hasta el 29/02. Así que quedan pocos días para hacerte con esta y muchas otras prendas, pues volarán y las rebajas de invierno se acabarán.

Puedes comprar esta prenda a través de la web, pues ves que es factible y lo compras con un clic. Mientras que especifican que también está disponible en la tienda física. Así que si tienes una cerca de casa o sueles pasar al lado de una cuando vas al trabajo, por ejemplo, entonces ya puedes comprar e ir a buscarla.

Para comprar, debes tener en cuenta que hay envío gratuito a domicilio en pedidos superiores a 80,00 €. Y los envíos son express domicilio con 5,95 € y lo tienes en 1-2 días laborables, el estándar domicilio es de 3,95 € y lo tienes en casa en 1-4 días laborables.

También puedes recoger en puntos de entrega por un precio de 2,25 € de 1-3 días laborables y recoger en tienda siendo una transacción gratis, de 1-3 días laborables. Benefíciate de ello en caso de que tengas una tienda bien cerca.

Cómo puedo pagar esta prenda

Tienes variedad de sistemas porque Massimo Dutti te lo pone fácil a la hora de comprar. Puedes comprar por VISA, MasterCard, American Express, Paypal, Transferencia Bancaria…

¿Se puede cambiar?

Sí, y tienes la devolución en tienda gratuita. Puede devolver sus artículos en cualquier tienda Massimo Dutti, siempre que sea del mismo mercado en que ha hecho la compra. Las devoluciones en Massimo Dutti son siempre gratuitas y el plazo de devolución es de 30 días a partir de la fecha de confirmación de envío.

Devolución a domicilio: Puede solicitar la devolución a domicilio desde la sección mi cuenta. El plazo de devolución es de 30 días a partir de la fecha de confirmación de envío. Las devoluciones tienen un coste asociado de 1,95€ que se descontará del importe reembolsado.

Otros cárdigans en la tienda

Si te ha gustado este, seguro que te encantan otros cárdigans de la misma tienda. bien parecidos y en otros colores, como color blanco, los tienes en la web.