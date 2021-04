Esta chaqueta de entretiempo viral de Zara está causando estragos entre las influencers de medio mundo. Es una pieza básica en blanco con bordados azules que queda bien a todas las edades y tallas. Disponible desde la XS hasta la XXL, es imposible no ponérsela y enamorarse al instante. Tengas 20, 30, 50 o 60 años, esta chaqueta de entretiempo viral es perfecta para cualquier look. Con unos vaqueros, leggins o con un vestido o peto blanco, el resultado merece una foto para Instagram. Esta primavera no podrás dejar de ver esta chaqueta viral de Zara una y otra vez.

Zara tiene la chaqueta viral que obsesiona a las influencers

La chaqueta viral que obsesiona a las influencers en realidad es un 2 en 1 low cost. Zara vende esta camisa por 29,95 euros, aunque en las redes sociales la hayamos conocido como una chaqueta no lo es. Se puede llevar como chaqueta desabrochada o como camisa, abrochada y luciendo este aire hippie o artesanal que está a la última moda. Esta primavera 2021 queremos ver prendas con alma que parezcan hechas a mano o traídas de un exótico país.

Si optamos por llevarlo como camisa disfrutaremos de una de esas prendas que llaman la atención. El blanco y el azul son dos tonos primaverales o veraniegos. El cielo y el mar en sus mejores tonalidades se funden para dar lugar a una prenda con mucho estilo de Zara. Versátil y favorecedora no se puede pedir nada más. Es una opción perfecta para invertir el dinero en una camisa o chaqueta atemporal.

Desabrochada y con un top debajo podemos lucir una chaqueta de las que impresiona a simple vista. Una buena manera de dejar volar nuestra imaginación hacia un buen tiempo y unas noches de verano en compañía. Es la típica chaqueta que podemos llevar a la playa con un pareo blanco o negro estando siempre perfectas.

El precio de esta prenda es otro de los puntos a favor, 29,95 euros. Un precio que nos dará opción a tener dos piezas de ropa a la última. Como chaqueta o como camisa, añadirá a nuestro look el acabado perfecto que estamos buscando. Solo necesitamos una buena dosis de complementos básicos, unos pantalones blancos, vaqueros o negros, las gafas de sol y las sandalias o zapatillas. Zara nos invita a sentirnos orgullosas de esta chaqueta de entretiempo en las redes sociales, su prenda más viral ya está a la venta en todas las tallas.