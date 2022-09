Diez básicos que no pueden faltar en tu fondo de armario de entretiempo

El otoño, y por ende el entretiempo, están a la vuelta de la esquina, razón por la que cada vez son más las personas que intentan equipar sus armarios de una manera acorde a las nuevas temperaturas. Pero si algo hay que tener claro es, que pese a que puedan encandilarte muchas de las tendencias estilísticas que están a punto de irrumpir en nuestras vidas, la mejor opción siempre es la de contar con un buen fondo de armario, el cual siempre está de moda pese al paso del tiempo.

Como no podía ser de otra manera, si hay una prenda que siempre será un must have, es la sudadera y el jersey. Aunque cada vez son más las opciones que ofrecen las distintas tiendas, lo cierto es que ambas funcionan perfectamente en su mejor versión: la más simple. Intenta conseguir el máximo de colores de ellas, para poder combinarlas así día a día e ir tanto a trabajar, como a estudiar o a planes de ocio de todo tipo y de la manera más cómoda. Y qué mejor manera de formar un total look con estas alternativas que con unos jeans a juego, los cuales no pasan nunca de moda y pueden encontrarse con diferentes cortes que se adapten a la perfección a cada cuerpo.

Por otro lado, otra de las prendas que no pueden faltar en tu armario son las blazers. A día de hoy, estas chaquetas combinan perfectamente tanto en outfits elegantes como en otros más sporty, llegando incluso a ser tendencia a juego con los famosos leggins de corte ciclista. Pero, si no termina de convencerte esta opción, también existe la de la cazadora vaquera o la de cuero, y los típicos trench para días de lluvia, al más puro estilo neoyorkino.

En lo que al calzado se refiere, hay una marca con una serie de zapatillas que nunca pasan de moda. Esta no es otra que Converse, convertido ya en el perfecto salvavidas del entretiempo, y aunque lo cierto es que son muchas las opciones que ofrece la página web, siempre serán las favoritas aquellas clásicas de bota alta, tanto en color negro como en blanco, ideales para los meses venideros.

No obstante, si eres de esas personas que no quieren desprenderse de sus camisetas básicas y de manga corta -o tirantes- de algodón hasta que no esté bien entrado el invierno, en LOOK tenemos la solución perfecta. De cara a la próxima temporada, intenta adquirir una típica sobrecamisa blanca, la cual podrás utilizar tanto en solitario como en combinación con otras camisetas y blusas bajo ella. Una muy buena manera de dar un toque sobrio a tus looks más coloridos, sin perder la esencia que los caracteriza.

En cuanto a los vestidos, las mejores alternativas son aquellas que poseen colores básicos, ya sean negros, marrones, azules… O también los floreados y estampados geométricos, marcando así la diferencia y saliendo de la monotonía.