Desde que descubrí este champú tengo pelazo: todo el mundo me pregunta qué me he hecho

Lucir un cabello fuerte, brillante y con volumen se ha convertido en una auténtica prioridad estética en los últimos años. No es casualidad que los productos capilares hayan ganado tanto protagonismo dentro del cuidado personal diario. Entre ellos, hay uno que destaca por encima del resto por su inesperado ingrediente principal y por el interés que despierta: el champú de cebolla que permite mostrar pelazo. Aunque el nombre pueda generar dudas a primera vista, lo cierto es que este cosmético se ha consolidado como uno de los más buscados por quienes desean mejorar la salud del cabello desde la raíz, tanto hombres como mujeres.

El champú de cebolla ha pasado de ser una curiosidad para convertirse en una tendencia consolidada dentro del sector de la cosmética capilar. Su popularidad no se debe únicamente al boca a boca, sino también a la creciente demanda de productos que prometen resultados visibles sin recurrir a fórmulas agresivas. A pesar de ello, siguen existiendo muchas preguntas en torno a su eficacia real, su uso continuado y los beneficios que puede aportar a largo plazo. Por este motivo, conviene analizar qué hay de cierto en todo lo que se dice sobre este tipo de champús y por qué se han convertido en un básico en muchas rutinas de cuidado del cabello.

Qué es el champú de cebolla y por qué nos permite lucir pelazo

El champú de cebolla, como explica un artículo publicado en Primor, es un producto formulado con extracto de cebolla, generalmente roja, que se incorpora a bases limpiadoras suaves pensadas para el cuero cabelludo.

A diferencia de lo que muchos creen, estos champús no desprenden olor a cebolla, ya que el extracto se procesa para eliminar su aroma característico. Su atractivo reside en las propiedades naturales de este vegetal, especialmente su alto contenido en azufre, flavonoides y compuestos fenólicos.

Estos componentes están relacionados con la estimulación de la circulación sanguínea en el cuero cabelludo, lo que favorece que los folículos pilosos reciban más nutrientes. Como consecuencia, el cabello puede crecer con mayor fortaleza, presentar menos caída y mostrar un aspecto más denso y saludable. Esta combinación de beneficios explica el creciente interés por este tipo de cosméticos.

Para qué sirve realmente un champú de cebolla

Uno de los principales motivos por los que muchas personas se deciden a probar el champú de cebolla es su capacidad para estimular el crecimiento capilar a la hora de lucir pelazo. Al mejorar la microcirculación del cuero cabelludo, los folículos se activan y entran con mayor facilidad en la fase de crecimiento del ciclo del cabello. No se trata de un efecto milagro, sino de una mejora progresiva que se aprecia con el uso continuado.

Además, este tipo de champú ayuda a regular la producción de sebo, lo que resulta especialmente útil en cabellos con tendencia grasa. También puede mejorar problemas como la caspa, la falta de brillo o la pérdida de densidad, convirtiéndose en una opción versátil para distintos tipos de pelo.

Principales beneficios del champú de cebolla

Entre los beneficios más destacados del uso regular de champú de cebolla se encuentran la reducción de la caída del cabello, el aumento del volumen y la densidad capilar, y el fortalecimiento de la fibra desde la raíz.

A esto se suma su capacidad para limpiar el cuero cabelludo en profundidad sin resecarlo, algo fundamental para mantener un entorno saludable para el crecimiento del pelo.

También se le atribuyen propiedades antioxidantes que ayudan a combatir el envejecimiento capilar, protegiendo el color y mejorando el aspecto general de la melena.

Estos efectos han sido analizados en estudios sobre salud capilar y dermatología, como los publicados por la European Academy of Dermatology and Venereology y la American Academy of Dermatology, que destacan la importancia del cuidado del cuero cabelludo para prevenir la caída y el debilitamiento del cabello.

Cuánto tarda en notarse el crecimiento del cabello y mostrar pelazo

Una de las preguntas más habituales es cuánto tiempo se necesita para notar resultados visibles. Aunque cada persona responde de forma diferente, diversos estudios indican que el crecimiento medio del cabello puede situarse entre dos y cuatro centímetros mensuales cuando se utilizan productos estimulantes de forma constante.

No obstante, más allá de la velocidad de crecimiento, muchos usuarios destacan mejoras en la textura, el brillo y la resistencia del cabello.

El champú de cebolla no actúa de manera inmediata, pero su uso frecuente contribuye a crear las condiciones adecuadas para que el cabello crezca de forma más sana y fuerte a medio y largo plazo.

Cómo elegir el mejor champú de cebolla según el tipo de cabello

Elegir el champú de cebolla adecuado para tener pelazo depende de las necesidades específicas de cada persona. No todos los productos del mercado tienen la misma formulación ni ofrecen los mismos resultados. Por ello, conviene fijarse en aspectos como la presencia de parabenos, la frecuencia de uso recomendada y los ingredientes complementarios.