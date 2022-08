El cuello jacquard de Sfera para ponerlo en un jersey y dar color a septiembre

Ya hace tiempo que este tipo de accesorios se imponen para transformar nuestro look a diario. Es el cuello Jacquard de Sfera. Te lo pones sobre la prenda que quieras y das color y viveza durante el mes de septiembre.

Descubre más señas sobre este complemento que aporta elegancia allá donde vayas en prácticamente todas las épocas del año.

Descubre el cuello Jacquard de Sfera

Es el cuello babero de Jacquard que se cierra de forma bien cómoda a base de lazada. Aporta un estampado floral, bien vistoso, distinto y con muchos colores para que transformes tu armario durante la época otoñal.

Una de las ventajas de esta prenda es que se puede aplicar a todo lo que lleves. Desde vestidos negros, a monos blancos, pasando por blusas y hasta tops. Siempre realza todo tipo de looks que lleves y vas a ser la protagonista de todo evento y fiesta. Sabes que te lo puedes poner no solamente con prácticamente todo lo que tengas en el armario si no que lo luces en muchas situaciones.

En 100% poliéster, y talla única, este cuello tiene un precio de 11,99 euros y ya está en la web de Sfera donde hay más accesorios y prendas para estrenar en esta nueva temporada que llega.

Los complementos más estilosos están en Sfera

Por esto hay que mirar bien en la web y hacerse con diferentes accesorios que vas a necesitar en esta nueva temporada. por un lado, está la boina básica de diversos colores con la que no tendrás frío y además lucirás más bella, su precio es de 16,99 euros. también tienes el gorro de tejido borrego estampado en blanco y negro, su precio es de 21 euros y queda perfecto con ese abrigo de colores, o bien en negro para el invierno.

En sus diversas secciones, Sfera contiene ropa, zapatos, bolsos, accesorios, joyería y relojes, lencería, baño, belleza y diferentes marcas. Hazte con aquellas prendas que todavía estén de rebajas y también la ropa que vas a tener que llevar para la oficina. si compras este cuello Jacquard online, ganas porque siempre es mejor y más cómodo que ir a la tienda. Lo tienes en un clic, y luego te lo traen a casa sin que te tengas que mover ni tampoco hacer colas en la tienda. Ya puedes pedir la prenda y está en tu casa en nada. ¡Aprovecha el momento para comprarlo!