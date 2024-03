En cuanto lo veas lo vas a necesitar: Stradivarius tiene el pantalón más fresquito y cómodo para primavera

Los vaqueros holgados están de moda, y es que las mujeres han hallado en ellos una interesante alternativa por la cual optar para todas sus actividades diarias. Dejando de lado el slim fit de antaño, prendas como este pantalón largo fluido denim son fantásticos. Y es que Stradivarius tiene el pantalón más fresquito.

Tal prenda aspira a ser tendencia en la temporada primaveral. ¿Cuáles son las características del modelo y por qué es una de esas tendencias a las que deberías sumarte si valoras la comodidad y la calidad?

Detalles de este pantalón largo fluido denim de Stradivarius

Se trata de un pantalón largo fluido, con pernera ancha y cintura regulable con cordones a tono. Posee bolsillos en los laterales y está disponible en dos colores. Justamente, debes seleccionar uno entre el denim azul claro y el denim medio azul oscuro.

Es difícil decidirse por uno de ellos, ya que ambos son versátiles. Generalmente, se usan los tonos más claros para los eventos diurnos y los tonos más oscuros para los eventos nocturnos. Pero realmente los dos sirven para varias cosas tanto si lo que quieres es ir más cómoda y casual como con blazer y zapatos de tacón.

Sin embargo, creemos que independientemente de cuál quieras comprar, vas a poder utilizarlos más allá de que salgas de casa por la mañana o a una cena en un restaurante.

Respecto a las tallas, cuentas con cinco y van desde la XS hasta la XL. Te recomendamos echarle un vistazo a la guía de tallas de Stradivarius si tienes dudas. Así podrás saber cuál es la medida precisa de cada una de las tallas, e indicar la que creas adecuada.

Si tienes algún inconveniente y la talla indicada acaba siendo demasiado pequeña, o demasiado grande, siempre vas a poder cambiarla por otra talla o devolver el pantalón y pedirles la devolución de tu dinero.

¿Con qué material está confeccionado? ¿Cuáles son sus cuidados?

Este pantalón está compuesto 100% con algodón de la mejor calidad del mercado, por lo que es un producto resistente y duradero. Te acompañará por años siempre que lo cuides como deberías hacerlo.

Sus cuidados consisten, principalmente, en lavarlo a máquina en centrifugado corto y a una temperatura baja. Puedes plancharlo si debes hacerlo. El único requisito es que la temperatura de la plancha no supere, bajo ninguna circunstancia, los 110° C. No lo olvides.

De todas formas, tienes la información en la etiqueta y debes cumplirla para que no te quedes con un pantalón arrugado o bien se estropee antes de que lo que tú quieres, especialmente si se acaba de comprar.

Otros cuidados a considerar son no aplicar lejía ni blanqueador, ni limpiarlo en seco ni introducirlo en la secadora. Si eres cuidadoso con estas cuestiones, lograrás que soporte el uso de todos los días sin problemas. Y si notas que tiene una mancha, intenta deshacerte de ella de inmediato para que no se impregne.

¿Cuál es el precio de este pantalón más fresquito?

Debes saber que el precio de este artículo es de 19,99 euros, un precio accesible dado que los pantalones largos fluidos pueden tener costes que superen incluso los 100 euros. En este caso, por sólo 39,98 euros puedes hacerte con ambos. Y si compras los dos, tendrás pantalones fluidos para toda la temporada primavera y verano.

¿Cuáles son los gastos y retrasos de los envíos?

En Stradivarius, los gastos de envío a las tiendas son totalmente gratuitos. Por otro lado, si seleccionas tu envío a un punto de recogida o a domicilio será gratuito para pedidos a partir de los 30 euros.

En ese caso deberías adquirir el pantalón en los dos tonos, o sumar un segundo producto de otros 10,99 euros. Recuerda que para que el beneficio se active, ninguno de los ítems debe tener descuentos aplicados. De lo contrario, el envío tendrá coste según la modalidad:

Estándar domicilio – 3,95 euros. Te llegará entre 1 y 3 días laborables

Express domicilio – 4,95 euros. Te llegará entre 1 y 2 días laborables

Punto de recogida – 2,95 euros. Te llegará entre 1 y 3 días laborables

Entrega programada – 3,95 euros. Siguiente día laboral, en pedidos antes de las 14:00 hs.

¿Cuál es el plazo de devolución y cómo puedes hacerla?

Tienes 30 días desde la fecha de recepción de tu pedido para hacer efectiva la devolución. Si algo no te ha gustado, o no has seleccionado tu talla correctamente, puedes pedir el cambio o la devolución. En este último caso, de forma gratuita en cualquiera de las tiendas físicas de Stradivarius.

Solamente tienes que registrarte en su web, acercarte a una de sus tiendas, y esperar a que reembolsen el dinero de tu compra en pocos días.

Tienes toda la información dentro de la web y si tienes dudas debes preguntar a Stradivarius que te guiará en lo que necesites.