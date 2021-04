¿Te imaginas poder tener una crema personalizada y completamente adaptada a tus necesidades? Pues ya es posible. Gracias a la idea de Rubén Rubiales y Alberto Portillo. Dos jóvenes visionarios que desde que crearon hace unos años la marca Lesielle no han dejado de cosechar éxitos. Una compañía que ha revolucionado el sector de la belleza con su concepto de cosmética adaptativa. Bajo el lema “Tu piel es única, tu cosmético también debería serlo” se enmarca una forma de tratamiento cosmético que va más allá de lo visto hasta ahora en el terreno de la personalización.

Lesielle es, sin duda, una de las mayores innovaciones en tratamiento de los últimos cincuenta años. La marca cuenta con un dispositivo y un catálogo de activos y bases que dan un paso de gigante en el universo de la personalización, democratizándola e inaugurando el concepto de cosmética adaptativa que se adelanta a lo que serán las futuras tendencias. En palabras de Rubén Rubiales, CEO de la firma, “Lessielle es una nueva generación de cosmética personalizada que se adapta continuamente a la piel de cada persona y al medio ambiente que la rodea. Esto solo es posible gracias a nuestro dispositivo pionero y patentado Lesielle S, que permite crear el cosmético a medida perfecto para cada momento, desde casa y tan solo pulsando un botón. Además, cada persona puede personalizar la hidratación y el tratamiento”, asegura.

En este sentido, por un lado, encontramos el dispositivo-mezclador junto a veintiséis bases hidratantes y dieciséis activos que se adaptan a todas las problemáticas y necesidades de la piel y que se pueden modificar a medida esta experimenta cambios. Solo es necesario cargar los activos y pulsar el botón para obtener la dosis exacta de cosmético personalizado, de manera que el proceso en inmediato y evitamos generar grandes cantidades de producto que no se va a usar.

Disponible en suscripción

Al margen de que se trata de un concepto muy original que acerca la posibilidad de tratamientos personalizados para todos los públicos, sus precios son muy competitivos. La firma acaba de incluir una opción de suscripción por 24, 95 euros al mes que incluye el alquiler del dispositivo, los gastos de envío gratis, no tiene compromiso de permanencia y cuenta con asistencia permanente y personalizada, lo que permite modificar el tratamiento siempre que sea necesario. SI no nos convence esta opción, siempre podemos optar por la tradicional, que supone la compra del dispositivo

Una idea revolucionaria

Pocos meses después de su fundación, Lesielle fue elegida por el programa de emprendimiento promovido por la Junta de Andalucía, Minerva, así como ganadora del Premio Andaluz de Innovación en 2017 (FUECA). Un año después le otorgaron el reconocimiento de “The Best of the Best” de los Cosmoprof Awards 2018. El mismo año la compañía fue reconocida con el Premio Andalucía Emprende en la categoría “Crea”, que incluye a empresas de menos de tres años de trayectoria.

Como colofón, Lesielle fue escogida como una de las cien mejores Startups del mundo por el South Summit. Se trata del mayor evento de startups del sur de Europa y se presentaron más de tres mil proyectos procedentes de ochenta y cuatro países diferentes.