La crema ‘low cost’ que te regenerará las uñas en menos de 24 horas

Las redes sociales tienen el poder de darnos a conocer infinidad de productos de cosmética. Así ha ocurrido con la marca CeraVe. Marca desarrollada con dermatólogos que se centran en ayudar, reparar y fortalecer la barrera de la piel haciendo que ésta se mantenga suave y con aspecto saludable. Hay infinidad de productos para la piel, desde limpiadores hasta crema para las ojeras o hidratantes.

Concretamente, su crema hidratante, que las pieles más delicadas gracias a sus componentes y a la tecnología WV, también ayuda a la regeneración de las uñas dañadas por las bajas temperaturas o el esmalte de uñas.

Look ha podido comprobar como este producto ha podido restaurar unas agrietadas en menos de 24 horas. Como por arte de magia. Además, deja las manos suaves e hidratadas en tiempo récord. Este producto está compuesto por un grupo de 3 ceramidas esenciales y un alto porcentaje de ácido Hialurónico, glicerina y niacinamida. Además, esta hidratante suaviza y calma cualquier tipo de piel durante 24 horas.

Por otro lado, es conocida por su ausencia de perfume, por su propiedad hipoalergénica y por la garantía de sus propiedades testadas dermatológicamente. Se recomienda para pieles sensibles, atópicas y con patologías particulares. También es un producto valorado con el distintivo Nacional del Eczema Estadounidense en la categoría de máxima seguridad y tolerancia. Además de todas las propiedades positivas que aporta, su precio es una maravilla. En tiendas como Primor (y en su página web oficial) puedes encontrar esta crema por tan solo 7,47 euros.

Es un producto que suele durar tiempo, ya que, aunque apliques poca cantidad el efecto es inmediato y duradero, tanto a corto como largo plazo. Puedes adquirir tanto un formato estándar como uno más grande de 454 ml.

Las opiniones de los clientes

Lo bueno que tiene Primor es que cuando compras un producto puedes opinar sobre él para así poder guiar al resto de compradores (técnica que ya utilizan firmas como H&M, Amazon, entre otras).

«Me ha sorprendido muchísimo esta crema. Hidrata todo tipo de piel sin hacer ningún tipo de reacción, es suave y delicada e incluso con las pieles más sensibles con problemas. No tiene nada de olor. Se absorbe muy fácil. Y lo mejor de todo es que con sus usos, la piel está cada vez mejor. En casa la hemos probado tanto niños como adultos y todos estamos encantados. Repetiremos sin duda, ha sido un gran descubrimiento», dice una usuaria. «En general me ha encantado. La textura es untosa, pero se absorbe rápido. Y no tiene absolutamente ningún olor, algo que me encanta. Eso sí, úsala solo si tienes la piel seca o muy seca, para pieles normales puede ser demasiado. Hidrata muchísimo y en profundidad», recomienda otro cliente.

Sea como fuere la crema CeraVe es un auténtico descubrimiento para tener una piel sana, luminosa y cuidada con tan solo un sencillo paso. Puedes incorporar a tu rutina se skincare otros productos de la marca, pero siempre teniendo en cuenta el tipo de piel que tienes (seca, mixta o grasa) para obtener así unos mayores resultados.