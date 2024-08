Los cortes de pelo que debes evitar si quieres lucir más joven a los 60

A medida que cumplimos años, el pelo se va renovando. Y nosotros también. Pasamos de las medias melenas a las largas, y cortas para estar más cómodas. Ahora bien, si te gusta el pelo largo, debes igualmente poder llevar esta melena aunque tengas 60 años o más. en la personalidad está la clave de nuestra elegancia sea en el cabello o en la forma de vestir. Por el contrario, hay cortes de pelo que debes evitar si lo que quieres es verte más joven si tienes 60. Básicamente porque envejecen más. Y ahora tenemos la suerte de que hay muchos peinados y cortes distintos para todas las edades.

Todo ello depende también de muchos otros factores, como si tienes el pelo más fino, grueso, muy corto, más largo, en plata y dejándote tus canas o por el contrario lo tienes teñido. Hay un corte de pelo distinto para cada mujer porque esto también tiene que ver con el gusto de cada una, fisionomía y más allá de la edad el tipo de pelo y corte que sueles llevar. Si lo que quieres es hacer un cambio radical, sepas que también aconsejamos sobre los mejores cortes y peinados que más se estilan en este momento. Una cosa está clara, que aunque tengas el pelo largo y lo quieras lucir igual, debes darle movimiento y hacerte escalados o capas para que se vea con más volumen. Los expertos tienen la clave para que puedas lucir bella y más juvenil a cualquier edad.

Cortes de pelo que debes evitar para mostrarte más joven a los 60

Pixie muy corto

Esto depende gustos, pero en general, es un corte de pelo menos favorecedor en muchas edades pero sobre todo si se elige muy corto.

En cambio, sí es factible cuando no es más largo. Según el centro Blow Dry Bar, si lo que queremos es asegurarnos el volumen y el grosor, este tipo de corte es el idóneo. Con capas largas en la raíz y en la parte delantera que aportarán personalidad y cuerpo a nuestro cabello.

Cortes con poco o nulo volumen

Suelen ser aquellos donde no suele haber volumen superior. Aparecen entonces aquellos cabellos que casi no se mueven y no ofrecen vida. se quedan resecos y opacos, pide entonces diversas capas y varias escalados de diferentes medidas.

Melenas muy largas y sin forma

El pelo largo está permitido a cualquier edad, siempre que esté cuidado y pueda lucir. Ahora bien, si tenemos melenas largas pero sin volumen ni forma, es cuando el pelo queda algo apelmazado y no destaca. Al contrario, parece también sin vida y no resaltará.

Cortos y cardados

Antes había quien, a cierta edad, se cortaba el pelo, y se lo cardaba. Esto daba lugar a un pelo algo antiguo que ya está pasado de moda.

Por lo que, si tienes 60, no vas a querer sumar años a tu vida y rostro. Existen algunos cortes de pelo cortos y con cardados, o bien rizos que no favorecen nada en caras ya más mayores y maduras.

Raya en medio con pelo muy liso y lacio

En todas las edades es preferible que prestes atención a las rayas, sea en medio o bien a los lados. Si tienes el pelo muy liso y algo graso, deja la idea de la raya en medio, pues no te va a favorecer.

En cambio, una alternativa es hacerte flequillo o bien cortar capas, es un tipo de corte y peinado que no favorece a casi nadie.

Flequillos extralargos

Otra cosa es contar con flequillos tan largos que quedan descuidados, cuando crecen a veces pasa que se quedan ahí algo extraños, tapan los ojos y el rostro. Y si lo tienes más bien pequeño y con cara dulce, debes dejar que ésta se vea, pues entonces ofrecemos una imagen bien distinta a la nuestra y no nos favorece nada.

Cortes de pelo que nos favorecen y rejuvenecen a los 60

Corte bob

En todas sus versiones y para todo tipo de cabello. Este tipo de cortes nos asegurará densidad y volumen desde la raíz a la punta. Puedes apostar por un bob a medio cuello sin capas, o por un bob con capas largas o melena recta. Todos estos cortes te harán lucir una melena con cuerpo y personalidad, según el centro Blow Dry Bar.

Long midi en capas o «Kitty cut», con mucho volumen

Según el estilista Álex Sestelo, Inspirado en los años 70, el corte kitty se abre sobre el rostro, capa a capa, acentuando las facciones y aportando mucho volumen. Un estilo ideal para resaltar la textura del cabello y muy fácil de peinar.

La melena sobrepasa los hombros con capas suaves y puntas desfiladas para un look dinámico y creativo. Predominarán los escalados y los flequillos largos, tipo cortina. Y para conseguir un aire aún más juvenil y con más volumen, una buena idea es peinar la raya hacia un lado, aportando otra de las tendencias que veremos mucho en 2025.