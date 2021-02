El Corte Inglés: Estas prendas de ensueño se venden por menos de 15 euros

Las rebajas de El Corte Inglés nos ofrecen la oportunidad de hacernos con prendas de ensueño por menos de 15 euros. Vestidos con un 70% de descuento que podremos aprovechar hasta la primavera, con un jersey encima o un cardigán los podemos lucir estos días de frío y lucirlos aún más con el buen tiempo. Es un buen momento para hacerse con buenos jerséis, estas prendas son el fondo de armario que necesitamos siempre. Si quieres renovar tu armario o darte un pequeño capricho estas rebajas gracias a El Corte inglés y su gran variedad de prendas y marcas.

Estas son las prendas de ensueño que se venden por menos de 15 euros en El Corte Inglés

Lo mejor de El Corte inglés es que posee una gran variedad de marcas de calidad que garantizan el mejor precio posible, estas prendas por menos de 15 euros son una muestra de ello. En su sección de rebajas podemos hacernos con auténticas joyas que nos servirán para llenar nuestro armario pensando en una primavera, pero también en el fin de este invierno un poco más frío de lo habitual. Estas son las prendas de ensueño que se venden en El Corte Inglés por menos de 15 euros.

El vestido camisero midi que te convertirá en la mejor vestida del barrio vale solo 9,99 euros. Este vestido de la marca Only está disponible en varias tallas y es uno de los que siempre quedará bien. El hecho de que sea camisero lo convierte en una tendencia actual. Las mangas son ajustables, las podemos bajar o subir en función de la época del año. Los bolsillos y el cinturón estilizan mucho. El color es un plus, un clásico que queda bien a rubias o morenas. No te quedes sin esta prenda de lujo con un descuento de más de un 70%.

Una prenda boho chic con un estampado que siempre será tendencia. Este tipo de estampado lo llevamos viendo durante décadas y seguiremos viendo mucho más. Es de manga corta, pero eso no quiere decir que no lo podamos llevar en invierno u otoño con un jersey encima. El diseño es atemporal y con unos complementos adecuados brillará con luz propia. Un cinturón ancho y unas botas o botines le darán el aire hippie con estilo que buscamos. Su precio es de solo 9,99 euros, un chollo imposible de perderse.

Un vestido de punto por menos de 10 euros está a la venta en El Corte Inglés. Este tipo de prendas se llevan siempre y son de esos básicos que no podemos dejar escapar. Estiliza mucho y podemos darle vida con algunos complementos, un collar largo y unas zapatillas con estilo le darán el acabado perfecto a esta prenda. Además del morado, está disponible en más colores, es un buen básico que nos sacará de más de un apuro.

Es la hora de comprar jerséis por menos de 15 euros. Estas prendas en temporada nos cuestan sobre unos 30 euros. Ahora en las rebajas de El Corte Inglés tienen un descuento de más del 50%. Este jersey a rayas es un fondo de armario perfecto, con unos pantalones, falda o encima de un vestido negro, todo es posible con una buena prenda. De calidad y a buen precio es lo que podemos obtener en esta época de grandes descuentos. Podemos encontrar este jersey en varios colores y tallas.

Un jersey calentito con un tacto de ensueño por un precio de escándalo. Menos de 10 euros es el precio de estos jerséis, disponibles en varios colores y con un tacto que enamora. En un jersey debemos buscar que sean de buena calidad y que dure. Estas prendas básicas disponibles en varios colores tienen un buen lavado, no se hacen las típicas ‘bolitas’ que envejecen el jersey y nos dan un aspecto descuidado. Es un buen momento de deshacerte de las prendas más viejas y renovar el armario.

Unos pantalones por poco más de 10 euros que pase lo que pase nos quedarán bien. Estos pantalones de El Corte Inglés están disponibles en varios colores y tipos. En esta pandemia hemos aprendido que la comodidad es un factor clave, pero también el hecho de invertir en piezas que nos durarán mucho tiempo. El hecho de escoger pantalones con cintura elástica los hace mucho más duraderos, no importa que engordemos o adelgacemos, nos los podremos poner. La cintura es un poco alta por lo que nos estilizarán un poco más. Son una buena opción cómoda y muy versátil.

Estas son alguna de las prendas de ensueño por menos de 15 euros que vende El Corte Inglés en estas últimas rebajas. Este año la crisis del coronavirus está haciendo caer las ventas, pero también los precios. Es un buen momento, dentro de lo posible, de llenar nuestro armario pensando en un futuro incierto. La imagen es nuestra carta de presentación, para buscar trabaja o salir a recorrer el mundo, un fondo de armario es indispensable.