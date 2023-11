Consigue un look chic californiano con estos zuecos de plataforma de Merkal

Los zuecos de plataforma de Merkal son una buena opción si quieres tener un look chic californiano para ir por casa o salir de ella. Este tipo de calzado causa siempre un debate interno, son muy cómodos, pero quizás no nos atrevemos a salir de casa con ellos, aunque es totalmente recomendable hacerlo. En definitiva, son un calzado perfecto para el invierno con un buen calcetín o media que los acompañe. Si estás pensando en conseguir un look de lo más especial, Merkal tiene el zueco de tus sueños.

Tu look chic californiano está más cerca que nunca

California es un estado con una temperatura similar a nuestro Mediterráneo. No hay grandes cambios de temperatura y los inviernos suelen ser suaves. Casi una primavera eterna para algunos habitantes de los países nórdicos que no dudan en llegar a nuestro país en busca de un sol que ya es tendencia.

El sol nos acompaña la mayor parte del año, por lo que no es de extrañar que un calzado como los zuecos esté en el orden del día. Nos puede ayudar a estar en plena forma con la ayuda de un zapato cómodo con el que dejar libremente a unos pies que reciben a través de él todos los mimos posibles.

Es un zueco perfecto para compaginar esas horas centrales del día de más de 20º con un inicio de la mañana de 7º. Con un tiempo cambiante que vemos muchas veces en invierno o en otoño. Por lo que estará perfectamente justificado este año que realicemos una inversión a través de este tipo de elemento.

Merkal tiene los mejores zuecos con plataforma

Un zueco no tiene por qué ser plano, sino todo lo contrario. Podemos ganar unos centímetros de más de la mano de un tipo de calzado con el que seguro que vamos a triunfar por todo lo alto. El estilismo de este tipo de zueco nos lleva a o enamorarnos de ellos o a dejarlo pasar.

Están hechos de piel. No hay un material más adecuado para los pies que una piel que se adapta a todos nuestros movimientos. Conseguiremos darle a nuestro día a día un acabado espectacular de la mano de un zueco hecho en piel con el que caminar por la ciudad o por nuestra casa.

El pelo de su interior nos hará caminar como en una nube. Parecerá que estamos sobre una nube cuando pongamos el pie en este sencillo botín que se ha convertido en uno de los grandes éxitos de la temporada de Merkal, una marca de moda que ha acabado siendo la que marque la diferencia.

El color marrón hace que combine con todo y lo hará de tal forma que lograremos que nuestro calzado sea tendencia. Podremos ponerlos con unos calcetines o medias más o menos llamativos en este look californiano que queremos dejar sacar a la luz. Con esta inversión de Merkal no podemos fallar.

Nuestra tienda de zapatos de confianza para toda la familia tiene unos zuecos con plataforma que parecen de alta gama, pero tienen un precio muy bajo. Aunque pueden parecer hasta unos UGG y estar hechos de materiales muy similares, el precio de estos zuecos nada tiene que ver.

En estos días, además, los encontramos de rebajas, por lo que nos costarán mucho menos de lo que nos podríamos imaginar. De los casi 50 euros que costaban, pasaremos a pagar menos de 40. Teniendo en cuenta que están en casi todas las tallas, es el momento de conseguir el calzado de nuestros sueños, ideal para este otoño invierno.