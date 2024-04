El conjunto de lino que Zara vuelve a lanzar debido a su éxito

El lino es una de las telas más recomendables para la temporada primavera/verano, y si quieres dar la bienvenida a las estaciones más cálidas con un outfit a la altura de las circunstancias, entonces deberías prestarle atención a este conjunto de lino de Zara.

Vuelve porque tiene éxito: está formado de pantalón recto y chaqueta corta de lino disponible en la página de Zara. ¿Cuáles son las características de sus dos partes? ¿En qué colores puedes hacerte con él y qué situaciones de uso imaginamos para esas prendas frescas?

Conjunto de lino de Zara

En principio, es un conjunto versátil que vas a poder utilizar tanto en salidas formales como informales. O incluso si recibes gente en casa, aprovechando que sus tonos, el khaki como el beige claro, se adaptan sin problemas a los eventos diurnos y nocturnos, familiares y profesionales.

Pantalón recto con lino

La primera de las piezas es un pantalón confeccionado con lino, con tiro alto con pinzas delanteras, bolsillos frontales y falsos bolsillos de vivo en espalda. Asimismo, posee una pernera recta y un cierre frontal con cremallera, botón interior y gancho. Detalles que lo hacen cómodo y atractivo al mismo tiempo.

Chaqueta corta con lino

La segunda de las piezas es una chaqueta confeccionada con lino, con cuello redondo y manga larga acabada en vuelta con puño combinado a contraste. Posee detalles como bolsillos delanteros de plastrón con solapa y cierre frontal con botones. Puedes combinarla con estos pantalones o con unos jeans.

Respecto a la chaqueta, Zara advierte en su web que quedan pocas unidades así que mejor que te corras si quieres asegurarte de tener la tuya.

¿Cómo es la composición de este conjunto?

El pantalón y la chaqueta de este conjunto están confeccionados, en ambos casos, en una mezcla 50% viscosa 50% lino. Y hay que aclarar que no es un lino «cualquiera», sino que se trata de al menos un 50% de lino de cultivo europeo certificado, lo que habla de la calidad que tiene este conjunto para la primavera.

Es así sostenible, proteges el planeta y a ti mismo. Ten en cuenta, además, que el forro de la chaqueta está confeccionado en una mezcla 80% poliéster 20% algodón que evita que sufras el calor en el verano.

A la hora de la compra, recuerda que ambas partes del conjunto se venden en seis tallas. Éstas van desde la XS hasta la XXL. Revisa la guía de Zara cuidadosamente para seleccionar las tallas que mejor van con tu silueta. Y si tienes alguna duda, compara estas piezas con las de otros conjuntos.

Por lo demás, Zara trabaja con programas de seguimiento para garantizar el cumplimiento de sus estándares sociales, medioambientales y de seguridad y salud. Para evaluar su cumplimiento, han diseñado un programa de auditorías y planes de mejora continua que asegura el bienestar de toda la cadena de producción.

Una prueba de ello es el lino de cultivo europeo certificado con el que se han elaborado estas prendas. Fabricadas con al menos un 50% de este material, destaca porque se cultiva y se produce en Europa Occidental sin usar semillas genéticamente modificadas y limitando el uso de pesticidas y fertilizantes.

¿Cuáles son los cuidados que deberías tener con el conjunto de lino de Zara?

Dado que los lavados a bajas temperaturas y los programas de centrifugado suaves son más delicados con las prendas, éstos nos ayudan a mantener el color, la forma y la estructura del tejido.

Al mismo tiempo, reducen el consumo de energía. El modo de lavar este conjunto es a máquina, a un máximo de 30° C., siempre en ciclos de centrifugado corto. Puedes planchar ambas piezas, a una temperatura máxima de 110° C. Pero no las limpies con lejía ni blanqueador.

Tampoco debes secar estos artículos en la secadora. Lo conveniente es dejar que se sequen al aire libre, naturalmente, gracias a los rayos solares y el viento.

Es importante que cuides la prenda para que te dure en el tiempo. debes tener cuidado y a la vez mirar la etiqueta.

¿Cuál es el precio del pantalón recto y la chaqueta corta de lino?

El pantalón cuesta 27,95 euros, mientras que la chaqueta corta con puño combinado cuesta 29,95 euros. Es decir, el conjunto puede ser tuyo por 57,90 euros. Y vas genial a todos lados.

Los envíos a las tiendas físicas de Zara son gratis, mientras que las demás modalidades de envío también son gratuitas si gastas 30 euros o más en la compra.

Además, tienes 30 días desde la fecha de envío para devolver tu compra en Zara.com, o puedes optar por la alternativa de devolver el producto en un punto de entrega.

Puedes comprar desde la web y realmente fácil y sin moverte o bien desplazarte hacia la tienda más cercana o por la que pases de la casa madre de Inditex.