¿Cómo cuidar la piel a los 30?: consejos y productos

Estás en la treintena y eso significa que tienes la edad perfecta para todo, tienes más autoestima que cuando eras adolescente, más estabilidad que cuando eras veinteañera y sin duda más planes y energía de los que tendrás a los 40. Pero tu piel empieza a desequilibrarte, entonces, ¿cómo cuidar la piel a los 30? Te damos algunos consejos y productos para ello.

Puedes quedarte embarazada o no, todavía depende de ti, puedes empezar a estudiar, todavía estás decidiendo por qué cargo laboral luchar… y si por casualidad surge la idea de mudarte por trabajo o por amor, ¡estás en la edad perfecta para decir que sí!

Pocas cosas malas tienen los treinta, pero puede ser que sí hayas empezado a notar cambios en tu piel, pues si hasta ahora solo te habías preocupado por el acné y la piel grasa, es posible que te estés empezando a fijar en manchas, líneas de expresión que definen tu carácter e incluso en zonas de tu rostro que empiezan a resecarse.

Es normal, los años no pasan en balde y se notan en tu piel y cuerpo. Para que se noten menos y no vayan a más, todavía estás a tiempo porque debes seguir con tu rutina de belleza: limpiar, hidratar, exfoliar…

De manera que si ya llevas tiempo cumpliendo con una rutina de limpieza y cuidado correcta, seguro que tu piel se ve joven y luminosa.

Aun así, lo más conveniente es que incluyas algunos productos nuevos y más adecuados a la edad de tu piel y los intercambies por algunos de los que ya tenías. Incluye en tu skinroutine los productos que te proponemos ¡y verás tu rostro rejuvenecer en pocos días!

Porque la piel cambia a los 30 y necesitas nuevos estímulos y hasta tratamientos si has empezado a ver las primeras patas de gallo (algo completamente normal).

Un aliado para protegerte del sol

Para mantener tu piel sin manchas es muy importante que evites al máximo la exposición al sol y que en cualquier caso, tanto si el día es soleado como si no, uses una crema de protección 50 antes de la crema hidratante de cada día. Una de las más recomendadas es la Photoderm Spot Age de Bioderma, pues su fórmula te protege no solo del sol sino de los efectos nocivos de la contaminación.

La crema de noche ideal

¿Qué puede haber mejor que una formula que cuida tu piel mientras duermes? Y es que para cuidar la piel a los 30, las cremas de noche son lo mejor para cuando llegas a la treintena, y cada vez son más las chicas que apuestan por la Crema Colágeno Nutritiva de Nezeni Cosmetics.

¿Por qué? pues entre otros beneficios hidrata, nutre, alisa y reafirma rostro, cuello y escote durante la noche, para que tu hidratante diurna pueda desatar todo su potencial. Es un paso que sin duda ¡no puedes saltarte!

Tu producto de confianza para el contorno de los ojos

El contorno de ojos es muy fino y sus arrugas se verán pronto, por el cansancio, por la polución o por los signos de expresión.

Por esto puedes añadir nuevos productos. En este caso, hablamos de una de las cremas que puede que hasta ahora no usaras pero que sin duda te será de gran utilidad a partir de ahora.

La crema Le Lift de Chanel, una de las más recomendadas como contorno de ojos, puedes usarla todas las mañanas e incluso todas la noche. Lo importante es que la apliques también en el párpado superior con pequeños golpecitos con la yema de los dedos y de forma circular. Seguro que dentro de poco notas tu mirada revitalizada.

Tras estos trucos y productos seguro que tu piel luce joven y relucientes.