Cómo aplicar la rutina coreana en el pelo en cinco pasos

Seguro que tú también has oído hablar de la rutina coreana para la piel, pero, ¿sabes que también se puede aplicar en el pelo? Es perfecta para lucir una melena fuerte y brillante y, además, puedes ponerla en práctica independientemente de tu tipo de cabello. ¡Alucinarás con los resultados!

Exfoliación

Comenzamos con la exfoliación. No sólo hay que eliminar las células muertas y las impurezas acumuladas del rostro de la piel, también del cuero cabelludo. Para ello, debemos elegir un exfoliante suave, que respete el pH del cuero cabelludo y que no contenga aceites nutritivos para que la raíz no quede grasa. Podemos repetir este paso una o dos veces por semana.

Limpieza

Una vez hemos eliminado las células muertas y las impurezas acumuladas en el cuero cabelludo, éste ya está listo para recibir los nutrientes. ¡Pero hay una cosa que debemos hacer antes! Limpiar el cabello en profundidad para retirar las impurezas que hayan quedado con el exfoliante. Para ello necesitamos un champú que ofrezca una buena limpieza y cuide la fibra capilar.

A diferencia de lo que acostumbrados a hacer en Occidente, según las reglas de la rutina coreana para el pelo, no es necesario que nos apliquemos el champú dos veces. La clave para que la melena quede 100% limpia es masajear el cuero cabelludo de forma adecuada.

Desenredo

El siguiente paso consiste en desenredar el cabello con ayuda de un acondicionador para que esté más bonito y no se rompa. Podemos elegir un producto adecuado a nuestro tipo de pelo y que nos ayude a eliminar los nudos. Las coreanas no suelen desenredarse el pelo con un cepillo ya que es más propenso a romperse por el calor, el agua y el exfoliante.

Nutrición

Este paso podemos hacerlo una vez a la semana si tenemos el pelo muy seco o a modo de tratamiento durante el verano. Tenemos que elegir un aceite capilar o una mascarilla para nutrir e hidratar el cabello en profundidad.

Protección

Uno de los pasos más importantes es el de proteger el cabello para evitar que se debilite o se caiga en exceso. Las coreanas utilizan fortalecedores a diario, y nosotras podemos elegir sérums que fortalezcan la raíz.

Como puedes comprobar, aplicar la rutina coreana en el pelo no es nada complicado, y con unos simples pasos podemos tener una melena espectacular.