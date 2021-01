Cada vez son más las personas que se suman a la vida sana. Lo cierto es que el cambiar malos hábitos y transformarlos en todo lo contrario no es tarea fácil, pero se puede lograr a base de constancia y una serie de tips que vamos a ir desvelando. De esta manera, lo que podría ser una dieta de lo más aburrida se puede convertir en un nuevo estilo de vida. Para ello, primero hay que tener en cuenta y entender que la comida al vapor siempre tendrá menos calorías y será más saludable que si se realizan de otra manera. Llegados a este punto hay que tener en cuenta que existen unas vaporeras para hacer más sencilla esta tarea, y es que además, se pueden adquirir a precios más que razonables. Una vez tengamos la elegida, tan solo hay que dar con las recetas que más nos gusten.

Una de las webs donde se pueden encontrar es Amazon. La tienda online por excelencia donde se pude encontrar cualquier tipo de utensilio que se esté buscando. Con teclear la palabra vaporera aparecerán una larga lista con distitnas características. Para poder dar con la que mejor se adapta, hay que tener muy en cuenta las reseñas y comentarios que han ido dejando otros usuarios.

Una de las más vendidas de la citada tienda es la de la marca Cecotec que cuenta con 3 recipientes independientes, cuenco para preparar arroz, soportes para cocer huevos, temporizador de 60 minutos y hasta dos entradas laterales de agua. Este modelo tiene un precio de 27.99 euros y sin duda, es una buena forma de cocinar al vapor de manera rápida, saludable y conservando todos los nutrientes y vitaminas de los alimentos. La vaporera eléctrica de Cecotec consta de un cuerpo de acero inoxidable y 800 W de potencia además tiene la posibilidad de cocinar hasta 3 platos a la vez gracias a sus 3 recipientes. Cada uno de los recipientes son ecológicos y están libres de BPA.

Otra vaporera muy recomendable -y similar a la anterior- es la de Russel Hobbs. También se puede encontrar en Amazon y es una de las más valoradas, teniendo en cuenta que tiene un 4.5 en estrellas. «El vapor se hace en cuanto se enchufa. No hace falta esperar mucho. Muy fácil de limpiar y apilable, apenas ocupa sitio.Las patatas y las verduras quedan estupéndamente» dice un usuario mientras otro añade: «Hace ya tiempo compré está vaporera para mí, y me gustó tanto que ahora he comprado otra para mi madre aprovechando el prime day. Mi primera vaporera era una muy sencilla y pequeña de dos pisos, básica a más no poder, de plástico normal, y la diferencia al cambiar a esta fue abismal».

En cuanto a las características cuenta con 3 recipientes con una capacidad total de 9 litros, cubeta de 1 litro para arroz y rejilla para huevo en los recipientes. Además, dispone de 2 entradas de agua laterales y temporizador de 60 mintos con desconexión automática, señal de aviso de finalización del ciclo de cocción y bandeja para recoger el agua sobrante. Consta de una potencia de 800 vatios y una altura de 35 centímetros. ¿Su precio?: 49.90 euros.

Rompiendo con los diseños anteriores nos econtramos con la vaporera Lekué. Realizada en silicona, se ha convertido en toda una revolución a la hora de cocinar recetas al vapor. Se puede encontrar en Amazon y tiene una calificación de nada más y nada menos que de 5 estrellas. Tiene una capacidad para unas 3 o 4 personas y llega a conseguir el llamado efecto ‘papillote’, que preserva el sabor natural de los ingredientes y principales nutrientes, como vitaminas o minerales.

Gracias al diseño que tiene esta vaporera, los alimentos se cocinan con su propio jugo de forma uniforme, ya que el propio vapor de agua ayuda a que queden tiernos y jugosos para desgustar. Este modelo tiene un precio de 26.48 euros.