Las clientas de Zara enloquecen con el chaleco más increíble para el entretiempo

En la web de Zara encontramos variedad de prendas. Sea un vaquero, un vestido o bien complementos como el chaleco más increíble para el entretiempo.

Y es que pronto vendrá una de las temporadas más enigmáticas con el fin de lucir desde top, a camisetas pasando por vestidos cortos.

Así es el chaleco más increíble de Zara

En dos colores, es una prenda de efecto ante con cuello solapa y manga sisa. Presenta bolsillos delanteros de vivo y se cierra de manera frontal cruzado con botones y cinturón del mismo tejido.

Prenda sostenible

A destacar que se confecciona en 95% poliéster y 5% elastano, contiene al menos 50% poliéster reciclado certificado RCS. En la actualidad, se obtiene principalmente a partir de residuos de plástico PET, como botellas de plástico. Este proceso reduce la producción de fibra de poliéster virgen. Está certificado según Recycled Content Standard (RCS), que verifica el contenido reciclado y realiza su seguimiento desde el origen al producto final.

Así tienes una prenda de diseño que además es sostenible y esto quiere decir que protege al medio ambiente.

De qué forma puedes cuidar esta prenda

Para mantener limpias tus chaquetas y abrigos sólo tienes que ventilarlas y pasarles un paño o un cepillo para la ropa. Este proceso es más delicado con los tejidos y además evita el consumo de agua y energía de los procesos de lavado.

El chaleco puede lavarse a máquina max. 30ºC. Centrifugado corto, no usar lejía / blanqueador, planchar máximo 110ºC, no limpieza en seco y no usar secadora.

En dos colores

Puedes elegir este chaleco en dos colores distintos. Por un lado, el color visón algo más oscuro, que va perfecto con vaqueros, camisa blanca debajo, con bolsos en color oscuro, botas y sandalias, según haga más o menos calor, etc.

Mientras que el color crudo es perfecto con pantalones en color blanco, sandalias en negro, camiseta de manga larga en marrón, o bien camisa blanca.

Cuánto cuesta el chaleco

Este complemento se compra directamente en la web de Zara. Tienes variedad de complementos para ti y seguro que este chaleco te encantará. Su precio es de 29,95 euros, en tallas que van de la XS a la L. el resto de tallas verás que están ya agotadas. Así que no lo pienses mucho porque te quedaras sin tus tallas favoritas.

El chaleco volará antes de lo que pienses y seguramente te arrepentirás. Sólo debes entrar en la web, darle al clic, elegir talla y color, y darle a pagar.