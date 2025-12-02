Cheska, la peluquera de las famosas sobre los cortes de las mujeres de +50: "Hay cortes que son una necesidad"

Las mujeres mayores de 50 años suelen atravesar una etapa de cambios significativos en su cabello: pérdida de densidad, afinamiento, menor elasticidad, encanecimiento progresivo y una textura que puede volverse más seca o frágil. Estos cambios están ligados tanto al envejecimiento natural como a la menopausia, que produce una disminución de estrógenos y afecta directamente al ciclo capilar. En este contexto, elegir los cortes de las mujeres de +50 no solo responde a criterios estéticos, sino también funcionales: se busca un estilo que aporte volumen, favorezca las facciones y ofrezca un mantenimiento razonable en el día a día.

Además, el rostro también modifica su estructura con el paso del tiempo; las facciones se afinan y la pérdida de colágeno puede endurecer visualmente el óvalo facial. Por ello, los cortes medios y cortos suelen ganar protagonismo, ya que ayudan a equilibrar proporciones y suavizar el conjunto. En el reel de @saloncheska de la peluquera de las famosas se mencionan varios estilos en tendencia —desde el butterfly hasta los pixies más modernos— que funcionan especialmente bien a partir de los 50. Sin embargo, más allá de las modas, lo importante es comprender por qué estos cortes favorecen y cómo cada uno responde a tipos de cabello y formas de rostro distintos.

Tendencia: los cortes de las mujeres de +50

Los mejores cortes según tipo y densidad de cabello

El corte mariposa para melenas abundantes

El llamado butterfly haircut —o corte mariposa— destaca por sus capas largas y fluidas que enmarcan el rostro y reparten el volumen de manera equilibrada. Es ideal para mujeres con cabello grueso o muy abundante, ya que permite controlar la masa capilar sin renunciar al movimiento.

A partir de los 50, este estilo ayuda a dar ligereza visual al look y evita la sensación de “peso” que a veces se genera en melenas enteras. Según la American Academy of Dermatology, las capas son una de las técnicas más recomendadas para melenas densas, ya que reducen volumen sin comprometer la salud del cabello.

El clavicut: el largo perfecto para casi todas

El clavicut es un corte que roza la clavícula y que se ha convertido en uno de los más versátiles. Funciona especialmente bien en cabellos finos, ya que su longitud permite generar cuerpo, incorporar ondas suaves o añadir capas discretas tipo butterfly para dar un efecto rejuvenecedor.

Son los cortes de las mujeres de +50 porque ofrece la ventaja de afinar visualmente las facciones y ofrecer un equilibrio perfecto entre comodidad y sofisticación. Es también un largo fácil de peinar, admite flequillo largo al pómulo y puede llevarse tanto liso como con textura.

Blunt cut: minimalismo favorecedor

El blunt cut, un corte recto y pulido, es una de las opciones más elegantes para quienes buscan una imagen estilosa y limpia. Aunque tradicionalmente se asocia a melenas más finas, también puede adaptarse a cabellos moderadamente densos. Su principal ventaja es la línea recta, que aporta sensación de grosor y estructura, algo especialmente útil en cabellos debilitados por la edad.

Desde L’Oreal Paris se destaca que los cortes precisos ayudan a evitar roturas y minimizan el daño por fricción, lo que resulta beneficioso para el cabello maduro.

Cortes cortos que rejuvenecen y suavizan el óvalo

Pixie y pixie mullet: frescura y estilo

El pixie clásico es uno de los cortes estrella entre los cortes de las mujeres de +50. Despeja el rostro, aporta un aire dinámico y permite jugar con texturas. Para quienes quieren dar un paso más moderno, el pixie mullet introduce nucas más largas y un punto desenfadado que suaviza las facciones alargadas.

Este estilo es perfecto para quienes buscan poco mantenimiento, movimiento natural y un aspecto rejuvenecedor inmediato. Además, los cortes muy cortos suelen aportar sensación de densidad, ya que eliminan puntas abiertas y fragilidad.

Bixie: equilibrio entre volumen y ligereza

El bixie combina elementos del bob y del pixie: capas cortas que enmarcan el rostro, laterales ligeramente más largos y nuca despejada. Es un corte excelente para cabellos finos o debilitados, ya que genera volumen estratégico y permite mantener un aire actual sin sacrificar comodidad.

Cortes medios que favorecen a todas las edades

Bob texturizado: volumen natural y rostro suavizado

El bob texturizado es, quizá, el corte más universal para mujeres a partir de los 50. Con capas muy suaves, aporta volumen, redondea ligeramente el rostro y rejuvenece de manera natural. Las texturas ligeras ayudan a disimular la pérdida de densidad y permiten un peinado rápido. Puede llevarse a la altura de la mandíbula o un poco más largo, en función de la forma del rostro.

Melenas largas para cabello abundante

Aunque las melenas largas no siempre son la primera opción a partir de cierta edad, cuando el cabello es naturalmente abundante pueden resultar muy favorecedoras. Se recomienda, eso sí, incorporar capas largas para evitar el exceso de peso. En rostros estilizados, una melena larga con ondas suaves puede equilibrar la armonía facial.