Ni vitaminas ni biotina: el truco definitivo de una peluquera para prevenir la caída del pelo en otoño

Te proponemos el truco definitivo de una peluquera para prevenir la caída del pelo en otoño, algo que parece que es inevitable, pero que, en realidad, no lo es. Ha llegado el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia en la forma de cuidar algo tan importante como nuestro pelo, este elemento que puede acabar siendo esencial en todos los sentidos. Un buen básico que puede acabar siendo el que mejor se adaptará a nuestras necesidades es este tipo de cuidados básicos.

La caída del cabello, como las hojas de los árboles es algo imposible de evitar, pero siempre deberemos empezar a tener en consideración algunos elementos que llegan sin pensarlo y que puede acabar siendo lo que nos acompañará estos días. Hasta la fecha no hubiéramos tenido en cuenta lo que está por llegar, con lo que necesitamos poner en estos días que podemos prepararnos para lo peor. Tendremos que prepararnos para conseguir un extra de buenas sensaciones con un pelo que puede convertirse en el mejor aliado de un plus de buenas sensaciones. Es hora de dejar atrás las vitaminas y biotina.

Ni biotina ni vitaminas

Las vitaminas son los elementos que pueden acabar siendo lo que nos marcarán en estos días. Por lo que, habrá llegado el momento de apostar claramente por un plus de buenas sensaciones y de un pelo que nos puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días.

Este momento en el que nos damos cuenta que llega el otoño, puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días. Es momento de apostar claramente por un cambio que parece que nos hace estar pendientes de un concepto que puede sorprendernos este biotina.

Los expertos suelen darnos con las claves principales para poder determinar en todo momento cómo evitar algo tan destacado en estas fechas como la pérdida del cabello. Vamos a hacer realidad ese sueño de disponer de una melena en perfectas condiciones.

Perder pelo ya no será una realidad, sino parte del pasado. Una experta en él, una peluquera nos explica qué podemos empezar a crear este tipo de elementos que pueden acabar siendo los que nos marcarán muy de cerca. Si estás pensando en hacer realidad un cambio en la manera de lucir melena.

El truco de una peluquera para prevenir la caída del pelo en otoño

Los expertos de Montibello nos explican que: «La caída estacional suele durar entre 4 y 6 semanas, y es completamente reversible. Es un proceso de renovación capilar que se da principalmente en otoño y primavera. Se trata de una preparación de nuestro cuero cabelludo a los nuevos factores ambientales. Así como en otoño el cabello se ve afectado por el descenso de las temperaturas y de la exposición solar, en primavera ocurre el fenómeno opuesto, pero con las mismas consecuencias de caída capilar, como explica Arturo Rosaleñ, director del salón Rosaleñ Peluqueros. “Durante la primavera estamos mucho más expuestos a la exposición solar lo que, en términos biológicos, tiene como consecuencia una aceleración de la renovación capilar con la finalidad de proteger nuestro cuero cabelludo del sol. ¿La consecuencia física? Una mayor caída capilar, absolutamente normal, en las siguientes 4-6 semanas”, detalla Arturo Rosaleñ, en Valencia».

Tal y como nos explican los mismos expertos hay una serie de consejos que debemos empezar a tener en consideración:

Sigue una dieta rica en nutrientes. Consume alimentos con vitaminas del grupo B, biotina, hierro, zinc y proteínas: pescado azul, huevos, frutos secos, espinacas, legumbres… Cuida tu cuero cabelludo. Mantener el cuero cabelludo sano es esencial para el crecimiento del cabello. Usa productos suaves y específicos para fortalecer el folículo y mantener la salud del cuero cabelludo. Realiza masajes suaves en el cuero cabelludo, así mejorarás y estimularás la circulación sanguínea y promoverás el crecimiento capilar. Evita el estrés prolongado y descansa bien. Las situaciones de ansiedad y la falta de sueño afectan al ciclo capilar. Practica deporte, medita o desconecta a diario para regular tus niveles hormonales. Trata de dormir entre 7 y 8 horas diarias para permitir una correcta regeneración celular. No temas lavar tu cabello. Lavar el cabello con la frecuencia habitual no acelera la caída si se utilizan productos adecuados. Aplica un tratamiento anticaída profesional. Es clave utilizar una rutina cosmética diseñada para fortalecer el anclaje capilar y estimular el crecimiento.

Este tipo de detalles que pueden acabar siendo lo que nos afectará de lleno, en estos días en los que todo puede ser posible. Tu melena puede brillar con luz propia, consulta a los especialistas y no dudes en ponerse manos a la obra con cualquier consulta que pueda ser clave para estos días.