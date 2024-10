El champú anticaída de farmacia con el que se reduce la caída estacional del cabello: se nota de verdad

Durante el otoño, el cabello se vuelve más débil y es bastante normal que se caiga. Suele ser algo estacional así que, cuando no comporta un problema peor, el pelo volverá a su curso natural con el tiempo. Pero podemos hacer cosas para que lo tengamos más fuerte y sano gracias al champú anticaída de farmacia con el que se reduce la caída estacional del pelo. Podrás frenar este problema.

Contamos con diferentes remedios y productos. Es el caso del Farma Dorsch Go Organic Hairloss Shampoo Pelo Graso 500 ml, un champú enriquecido con biotina que ayuda a estimular el crecimiento del cabello. Hablamos de un champú de efecto anticaída especialmente indicado para cabellos normales o grasos. Asimismo, está formulado con vitaminas B5, B6, biotina y zinc que ayudan a limpiar el cabello suavemente sin agredirlo, estimulando el crecimiento de la fibra capilar. Cómo se usa: aplicar sobre el cabello húmedo y se masajear hasta la aparición de espuma y aclarar con abundante agua.

Así es el champú anticaída de farmacia

Los ingredientes de este champú son Vitaminas B5, B6, Biotina, Zinc, Pollustop®, Biotina (VIt. H), cafeína, vitamina B6 y sales de zinc, Aceites de Açai, Argán y ácido pantoténico, omega 3.

Los beneficios del champú anticaída de farmacia

Según El Corte Inglés, donde también puedes comprare este champú especial:

99% Ingredientes limpios.

Unisex. Cabello normal a graso, debilitado con aumento de la caída, afinamiento, rotura, encrespamiento y pérdida de densidad, brillo y volumen.

Champú anticaída hidratante con vitamina B5, B6, Biotina, Zinc y Agentes hidratantes.

Sin sulfatos ni siliconas ni Pegs. Compatible con tratamientos de queratina y método curly.

Misma Fórmula. Nuevo Diseño.

Alivia picores/irritaciones

80% de reducción en la caída

70% de aumento en la densidad

80% de aumento en brillo y luz

90% de reducción del sebo y la caspa

Textura en gel y perfume de flor de naranjo libre de alérgenos.

Producto con Test de Eficacia y Dermatológicamente testado en piel sensible.

Modo de empleo del champú

Lavar regularmente el cabello aclarando bien con agua.

Una vez finalizado, aplicar el Acondicionador de Farma Dorsch de medias a puntas y aclarar.

Evitar el contacto con los ojos.

Botella airless 500 ml.

El envase elegido en la línea capilar de Farma Dorsch protege el producto de una manera sostenible, aprovechando al máximo el contenido y protegiéndolo con un sistema barrera que minimiza el contacto del producto cosmético con el aire y lo aísla de los agentes externos.

Se trata de un novedoso envase que se ha utilizado la tecnología «Bag-in-Bottle», una bolsa sellada herméticamente dentro de la botella totalmente airless que se adhiere a ella convirtiendo el envase en un perfecto sistema de vacío que imposibilita la contaminación y permite aprovechar el producto al máximo.

En la base de la botella, se puede observar una ranura que es la que permite que entre el aire en la botella (nunca en contacto con el producto), haciendo así posible que el producto salga de la bolsa con cada dosificación.

Si no fuera por ella, la parte exterior del producto se iría deformando. Además, si la bolsa no estuviera sellada por completo no se podría presionar el tapón. Debido a esta ranura, en ocasiones, si tenemos el producto en el baño, puede entrar agua dentro del envase, pero nunca en el interior de la bolsa donde está situada.

Consejos para optar por este champú anticaída de farmacia

Según Promofarma, uno de los lugares donde lo puedes comprar, el zinc posee grandes beneficios para el sistema inmunitario, el cabello y la piel. Es un oligoelemento, es decir, que el cuerpo lo necesita pero en pequeñas cantidades.

«Es un complemento importante en la creación de ADN, crecimiento de las células, la construcción de proteínas, la curación de tejidos dañados y ayuda a tener un sistema inmunológico saludable».

Hay más porque favorece la síntesis de queratina y colágeno, así que ayuda a prevenir el envejecimiento prematuro del pelo e incluso, protege su pigmentación. Al participar, además, en la constitución de la queratina, favorece el fortalecimiento de cabello y uñas.

Una dieta variada y equilibrada suele ser suficiente para mantener un buen nivel de zinc en el organismo, solo en caso de déficit, se recomienda una suplementación.

Cuál es el precio de este champú

Aunque tiene un precio de 47 euros, en 500 ml, en Promofarma ahora hay descuento y lo tienes a un precio de 39,90 euros gracias al descuento del 15%.

Por su parte, en El Corte Inglés, este mismo tamaño, tiene un precio de 47 euros, verás que tienes algunos descuentos en ciertos productos. Con el fin de que el pelo esté más sano y no se caiga es recomendable empezar este tratamiento y aplicarlo durante el tiempo que se establezca y luego parar para seguir con los champús de diario.