Canciones para levantar el ánimo y no dejar de bailar en casa

El baile es una de las mejores terapias para levantar el ánimo que existe. Son días tristes en muchos aspectos, llevamos mucho tiempo sin poder abrazar a nuestros seres queridos. No podemos salir a la calle todo lo que desearíamos y en los trabajos no suele haber muy buen ambiente. Hay una especie de niebla densa, que se llama coronavirus y pone a todo el mundo de mal humor. Esta pandemia ha puesto patas arriba nuestro mundo, pero vamos a acabar con ella. Armada con el teléfono y un altavoz, esta lista de canciones te ayudará a levantar el ánimo y empezar a bailar sin parar.

No dejes de bailar en casa con estas canciones para levantar el ánimo

Está bien cuidarse, protegerse y alimentarse bien, pero también debemos poner en forma nuestros sentimientos y miente. Leer un buen libro o escuchar música nos ayudará a salir de una espiral de negatividad que podemos llevar encima durante toda la semana. Los viernes o los jueves, recordando aquellos años de estudios en los que era el día señalado, es momento de ponerse la música a todo volumen. Toma nota de estas canciones para levantar el animo y añade alguna más a tu lista de imprescindibles.

Un clásico de entre las canciones motivadoras por excelencia es el grupo Efecto Pasillo y la canción Pan y Mantequilla. Una música que iluminará nuestras tardes noches y nos animará a cantar a pleno pulmón mientras no paramos de bailar:

«Camina, cada paso tuyo a mi me contamina

Mueve las caderas como gelatina

Cintura divina, te comería con pan y mantequilla

Candela, un par de chupitos de ron miel y velas Una caja llena con mil primaveras

Que vienen, que vuelan

Solo quiero un poquito de tu vida entera

De tu vida entera Y yo subo escalón a escalón

Quiero tocar el cielo azul, el cielo azul

Y tú buscas tras cada canción

La sensación que te haga sentir, que te haga vivir Contempla, girasoles, margaritas y azucenas

Quieren parecerse a ti un poquito apenas, que más quisieran

Tan solo a ti te riego yo, mi sirena Eres aire fresco que vuela la cometa

Una bala sorpresa sin Rusia ni ruleta

Una carpeta con letras de poetas

Entre verso y verso pétalos de rosas secas Y yo subo escalón a escalón

Quiero tocar…»

Otro de los clásicos es el gran Diego Torres con su canción ‘Color esperanza’. Nos pondrá las pilas y nos animará un poco al llegar a casa, bajar las persianas y montarnos una fiesta en compañía de nuestra burbuja de convivencia.

Seguimos nuestra ruta con un clásico, Celia Cruz y su canción ‘La Vida es un Carnaval’. Nunca mejor dicho, podemos empezar a bailarla e incluso cantarla siempre que nos apetezca, hoy más que nunca tiene mucho significado esta canción con mucho ritmo.

Si hay alguien que pone de buen rollo nada más empezar la música, ese es Pharrell Williams, la canción Happy nos sacará más de una sonrisa. Es ideal para bailar de forma convulsiva encima del sofá sin que nadie nos vea. Llévala siempre en el teléfono es indispensable.

Summercat (Billie the vision and the dancers) creó todo un himno hace unos años en un anuncio mítico. Nos trasladará directamente al verano a una buena playa y solo nos faltará un mojito o una cerveza al final del baile para acabar la jornada con una sonrisa de oreja a oreja.

Viva la vida de Golplay es todo un himno que no podemos dejar escapar. Es casi una forma de motivación por sí solo. Pondremos la canción y dejaremos que suene. Algunos especialistas en coach o motivación deportiva ponen esta canción antes de un partido o de un acto importante para conseguir que los jugadores o deportistas se motiven al máximo.

Moves like Jagger de Maroon V es un clásico de la música para bailar que nos ayudará a pasar un mal momento en casa. Moverse es una manera de desbloquear la energia negativa, con esta canción es imposible no hacerlo. Hay que disfrutarla en todos los sentidos, cada melodía es una especie de imán que nos empuja a sonreir un poco más.

La canción Girls just want to have fun de Cindy Lauper es una de esas canciones míticas que hemos escuchado desde que tenemos uso de razón. Recordamos años pasados, nos ponemos a bailar de forma instintiva. Es una buena canción para desconectar y alejarse de aquello que nos preocupa. Si puedes buscarla y descargarla te motivará de forma casi inmediata.

Estas y otras canciones que te gusten son fundamentales para disfrutar de la música en primera persona y del baile. Ponernos en casa con la música a todo volumen es una de las mejores terapias que existen. Si estás pasando unos días tristes, ponte manos a la obra en busca de alguna de estas canciones míticas. Te encantará el resultado, irte a dormir feliz y muy cansada de tanto bailar.