Las camisetas de Zara que triunfan: son perfectas para elevar tus looks más cómodos

Llega una época de calor donde las camisetas serán siempre protagonistas. Más largas, cropped, de diversos colores, estampadas o monocolor, tú eliges las que quieres y sus perfectas combinaciones con otras prendas. Son las camisetas de Zara.

Y sí triunfan porque en algunas quedan pocas unidades. No tardes, compra online que es más rápido y compras más de una para tener variedad en tu armario.

Así son las camisetas de Zara que triunfan

La suerte es que son muy variadas, de diversos estilos, tanto más elegantes como otras totalmente casual que se llevan siempre.

Las de estilo básico las tienes en cantidad de temporadas y años y luego están las que puedes llevar con faldas y jeans y zapatos de tacón además de esas sandalias de cuña que tanto se llevan en la época veraniega.

Oversize de rayas

Sabes que siempre triunfas con esta camiseta de rayas. Sean azules y blancas , o bien rojas o blancas, es una prenda comodín que no pasa de moda.

Además es cómoda porque es holgada y oversize. Presenta cuello redondo en rib, además de manga corta con hombro caído y el bajo original con aberturas laterales.

En 100% algodón, para cuidar la camiseta, los lavados a bajas temperaturas y los programas de centrifugado suaves son más delicados con las prendas, ayudando a mantener el color, la forma y la estructura del tejido. Al mismo tiempo, reduce el consumo de energía que se utiliza en los procesos de cuidado.

Su precio es de 15,99 euros y eliges las rayas en diversos colores. Las tallas que hay en este momento son la S, M y L.

Print animal

Otro de los estampados que seguro triunfa en todos los años son los diseños print animal. En este caso, la camiseta es dual porque la llevas de forma elegante en tus fiestas o bien en una terraza y hasta para ir a la playa.

De cuello redondo y regular fit, es largo normal y de manga corta. Es una camiseta confeccionada en hilatura de algodón 100%. Lleva el detalle de estampación a contraste y te la pones con cantidad de prendas para un look siempre peculiar.

Combinaciones posibles

Pantalón estampado animal de 29,95 euros en diversas tallas.

Jeans en estampado animal print de precio 35,95 euros. Esta en la web de Zara.

Su precio es de 6,95 euros en tallas de S a la L aunque quedan pocas unidades porque triunfa por su diseño y por su precio.

Con estampado de chicas: camisetas de Zara

Muy original y recordando a las míticas camisetas de Custo Barcelona en su día y que llegaron a Hollywood, tienes esta otra que pues combinar con variedad de prendas para ser la más estilosa de la fiesta.

Esta camiseta se confecciona en hilatura de algodón. Con cuello redondo y manga corta. Detalle de estampación en delantero combinada a contraste.

De qué forma podemos cuidar esta camiseta

Lavar a máquina max. 30ºC. Centrifugado corto

No usar lejía / blanqueador

Planchar máximo 110ºC

No limpieza en seco

No usar secadora

Lavar al revés

Planchar al revés

Combinaciones posibles con la camiseta estampada

Bermuda denim en azul claro y precio de 25,95 euros, busca entonces tu talla.

Pantalón bolsillo carpenter en color rosa, fluido y muy cómodo. Su precio es de 25,95 euros.

Jeans baggy balloon en color azul medio. Se presenta con muchos detalles, es informal y su precio es de 29,95 euros, hay más colores para comprar.

Bandolera básica en color marrón. El precio es de 22,95 euros.

Sujetador en color rosa brillante. En diversas tallas su precio es de 29,95 euros.

Tienes esta prenda a un precio de 15,95 euros, realmente muy asequible a tu bolsillo y no te la puedes perder. Atenta porque no quedan muchas tallas.

Con apliques y joyas: camisetas de Zara

Si quieres ser vista y brillar, la camiseta con joyas es la ideal para ti. En color blanco, está confeccionada en hilatura con mezcla de algodón. Tiene cuello redondo y manga corta y el famoso detalle de aplicación de joyas.

Materiales y cuidados

Se confeccionan en 94% algodón y 6% elastano. Y en sus cuidados, destacan lavar a mano max 30ºC, no usar lejía / blanqueador, planchar máximo 110ºC, no limpieza en seco, no usar secadora, planchar al revés.

Con qué combinamos esta camiseta

Pantalón largo elegante y para traje en color beige y precio 29,95 euros y varias tallas.

Sandalia tacón de piel con tiras y precio de 49,95 euros.

Braguita satinada de seda en dorado y precio de 19,95 euros y varias tallas.

Falda midi y denim larga con abertura y precio de 25,95 euros en diferentes tallas.

Pantalon jogger de lino en color dorado beige. Está en la web de Zara y el precio es de 25,95 euros en diversas tallas.

Ya tienes las camisetas más top para este verano. No te pierdas ni una y corre, porque se acabarán las tallas en menos de los que pienses.