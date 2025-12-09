Cuando llega la Navidad a Madrid, la ciudad se viste de luces, aromas y sabores que atraen tanto a locales como a visitantes. Entre los lugares que despiertan mayor expectación gastronómica en estas fechas se encuentra el mítico L’Entrecôte Café de París, el bistró que ha conquistado a madrileños y famosos con un único plato: su entrecôte servido con la legendaria salsa secreta, acompañado de patatas fritas y ensalada. Este martes, Anabel Pantoja y su madre se han dejado ver en el restaurante para disfrutar de esta experiencia culinaria que ha levantado pasiones entre influencers y amantes de la buena mesa.

El bistró, que abrió sus puertas en Madrid hace una década gracias al emprendedor Pablo Caruncho, mantiene la esencia parisina en cada detalle. Con suelos ajedrezados, mesas de mármol, sillones de terciopelo burdeos y lámparas de cristal, el local recrea un ambiente clásico y elegante donde el protagonista absoluto es el entrecôte con salsa Café de París, receta secreta creada en 1930 en Ginebra por Monsieur Boubier y su esposa, y transmitida de generación en generación hasta llegar a los actuales propietarios. La salsa, una combinación de mantequilla, hierbas y especias, es el secreto mejor guardado que ha convertido a este plato en un clásico internacional.

El menú es sencillo pero impecable: ensalada con aliño secreto, entrecôte fileteado servido sobre un rechaud que mantiene la salsa caliente y permite que cada comensal la vierta sobre la carne, y patatas fritas al gusto, recién hechas y cocinadas «à la minute» en aceite de oliva. Se puede elegir el punto de la carne entre cinco opciones -Bleu, Saignant, A Point, Rose y Bien Cuit- y repetir las patatas todas las veces que se desee. Como broche final, el restaurante ofrece postres artesanos, entre ellos la famosa Crème Brûlée, hojaldre de manzana con helado de vainilla, profiteroles y la icónica Crêpe Suzette, acompañados de una cuidada selección de vinos nacionales y franceses y cócteles clásicos.

Aunque los locales del bistró siempre han sido un imán para personalidades del cine, la música y el deporte, desde José Coronado y Paco León hasta C. Tangana o jugadores del Real Madrid, hoy la atención también se centra en Anabel Pantoja, que disfrutó del ambiente elegante y acogedor junto a su madre. La visita evidencia que la experiencia de Café de París no se trata solo de comer, sino de vivir un ritual gastronómico que combina historia, tradición y sabor en un solo plato.

Anabel Pantoja junto a su madre y su hija.

Y, por si fuera poco, este año el bistró ha llevado su propuesta más allá del restaurante con la apertura de su food truck en el mercadillo navideño de Nuevos Ministerios. Allí, la emblemática baguette con entrecôte, patatas fritas y salsa secreta permite a los madrileños disfrutar de la icónica receta «on the go», mientras recorren las casetas de madera, las luces y los espectáculos musicales del mercadillo organizado por El Corte Inglés. Con apenas 100 unidades diarias a 17 euros, el bocadillo se ha convertido en un producto de culto, ideal para quienes buscan una experiencia gourmet incluso al aire libre. Así, entre los locales de Chamberí, Conde de Aranda y Félix Boix, y la versión portátil del mercadillo de Nuevos Ministerios, L’Entrecôte Café de París demuestra que se puede vivir del éxito de un solo plato y conquistar a una clientela fiel que, en estas fechas, encuentra en la magia de la Navidad el momento perfecto para saborear la historia y el sabor de un clásico atemporal.