Bruno Mars no para. Si bien hace unos meses se conocía que el intérprete de ‘That’s What I Like’ lanzaba su marca de ron de alta gama bautizada como Selva rey, ahora el polifacético artista se ha adentrado de lleno en la industria de la moda para hacer una colaboración de lo más especial con Lacoste. Una colección que tiene como nombre: Lacoste x Ricky Regal -alter ego del cantante-. “Inspirada en la pasión por la vida y con un toque emprendedor de rey Midas, la colección combina la personalidad enigmática y estilo singular de Bruno con el icónico espíritu deportivo premium de Lacoste», se puede leer en el comunicado de la firma francesa.

El estilo deportivo es el que ha primado en este proyecto que tanta ilusión le ha hecho a Mars, pues la moda también es una de sus grandes pasiones junto a la música. La colección está articulada alrededor de camisas fluidas, chándales, pantalones cortos, polos, camisetas, chanclas y calcetines, pero también cuenta con accesorios que son el ‘must have’ para cualquier modelito de cara al buen tiempo. No podían faltar las icónicas gafas de estilo aviador para darle el toque glamuroso a los conjuntos. En cuanto a los colores, predominan el amarillo, mostaza, verde petróleo, burdeos, rojo coral y por supuesto una de las tendencias desde hace ya varias temporadas y que ha venido para quedarse: estampados tie-dye. Por otro lado, el terciopelo, la seda y el algodón son los tejidos principales que conforman esta nueva creación en la que el cantante ha formado parte.

Tanto en las redes sociales del artista como en las de la firma francesa, ya se pueden ver cómo son esos looks que pretenden ser todo un éxito. En una publicación del puertorriqueño se puede ver cómo luce una sudadera con cremallera en color verde en la que tiene impresa el logo de la marca junto al nombre que ha utilizado para dar vida a esta colección de aires vintage: Ricky Regal. Pero eso no es todo, porque también ha mostrado otro de los conjuntos de la colección cápsula. Un conjunto de sudadera de manga larga en color beige con detalles en color berenjena a juego con unos pantalones cortos del mismo tono con rayas verticales en color beige. Una apuesta segura que enamorará a cualquier amante de la moda.

Por otro lado, los colores vibrantes también están presentes en las prendas que se caracterizan por ser únicas y especial, ya que han sido diseñadas con gran minuciosidad cuidado todos los detalles. Bruno Mars ha posado en la Red con un chándal de estilo retro en color naranja. Un conjunto formado por una sudadera sin capucha con remates en color blanco. Dejando a un lado, estos looks más otoñales, el intérprete de ‘Just The Way You Are’ ha apostado por otros de cara al buen tiempo.

‘Total looks’ formados por dos piezas: camisa y bermuda. Tanto la parte superior como la inferior cuentan con tejido fluido y estampados de figuras geométricas. Y para aquellos que quieran seguir apostando por la sencillez, esta colaboración también ofrece camisetas lisas con el logo de la marca, diseñadas por el mismísimo cantante.

Y a ti, ¿qué prenda te gusta más de la nueva colección cápsula de Bruno Mars para Lacoste?