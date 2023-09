Los botines cowboy de Gioseppo que ya llevan todas las pijas madrileñas. Te van a encantar

Gioseppo tiene los botines cowboy que llevan todas las pijas madrileñas este otoño, un básico que te va a encantar nada más verlo. A la hora de comprar para la nueva temporada, hay un complemento en el que debemos invertir dinero, el calzado. Teniendo en cuenta que pasaremos horas con él, que nuestros pies son la base para movernos por la ciudad, oficina y por medio mundo, apostar por una marca de calidad como Gioseppo es fundamental. Buenos materiales y un diseño excepcional así son estos botines cowboy.

Los botines de las pijas madrileñas de esta temporada tienen un estilo cowboy que sigue siendo tendencia. No solo la temporada pasada vimos que este tipo de botín triunfaba, sino que este 2023-2024 seguiremos teniendo este tipo de zapato como uno de los básicos que no pueden faltar en ningún armario.

Es un calzado muy cómodo. Gioseppo se caracteriza por trabajar con diseños y materiales que apuestan por la comodidad máxima. En este caso estamos ante un calzado que ha sido diseñado cuidando al máximo al pie, pero también siendo muy cómodo en un proceso tan delicado como a la hora de ponerlo o quitarlo.

La descripción de este botín de la web de Gioseppo no deja lugar a dudas de lo que podemos tener en nuestra casa en cuestión de horas: “Un must have! Botines color taupe estilo cowboy con tacón medio. Planta con fibras naturales. Plantilla acolchada de látex y forro reciclado. Plantilla y forro de piel curtidos en tenerías que siguen un proceso de curtición más sostenible bajo los estándares de Leather Working Group.”

El tacón medio es una de las características que vamos a agradecer. Sin renunciar a esos centímetros de más conseguiremos caminar lo más cómodamente posible. Se nota en el sonido al movernos ese taconeo que amamos, pero no en los pies que parece que van planos o en zapatillas de ir por casa.

Su secreto es esta plantilla acolchada de látex que envuelve el pie, lo protege y hace que caminar con estos botines sea todo un placer. Vas a poder lucirte de la mano de un tipo de calzado que acabará siendo el que marque la diferencia. Un botín 100% de piel que está destinado a durar temporada tras temporada. Hazte con él, está a la venta por solo 94 euros desde la talla 36 a la 41.