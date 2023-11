Los botines chelsea de Marypaz que no te vas a quitar en todo el otoño

Marypaz tiene los botines Chelsea que no te vas a quitar en todo el otoño, un buen básico que no vas a quitarte. A la hora de buscar buenos complementos que seguro que te ayudarán a zapatero ideal, nada mejor que apostar por una marca como Marypaz. Vas a conseguir el acabado perfecto en cualquier look, de la mano de un calzado con nombre propio. Si estás buscando una pieza estrella para esta temporada, no lo dudes, los botines Chelsea de Marypaz te enamorarán, son el básico que nunca falla.

La Reina Letizia ha sido de las últimas famosas en apostar por un clásico en cuanto al calzado se refiere, los botines Chelsea. Un diseño totalmente atemporal que queda bien a cualquier edad. A los 50 de doña Letizia o a los 20 de cualquier universitaria que va a clase o a los 30 de una mujer trabajadora que se dirige a la oficina.

Le deben su nombre al barrio londinense de Chelsea en donde fueron tendencia en la década de los 60. A partir de entonces, ha sido uno de los objetos de deseo de medio mundo. Décadas después este modelo de comodidad máxima es el que queremos incorporar esta temporada a nuestro armario, lo haremos de la mano de una marca española que nos casi regala todo lo que necesitamos.

MaryPaz tiene el botín que estás buscando a un precio realmente bajo. Podría ser este calzado sacado de las tiendas más selectas de este barrio de Londres del que reciben el nombre, pero son una de las básicas de una colección que se vende por muy poco dinero.

La plataforma media de este botín nos asegura un tipo de calzado con el que ganar unos centímetros de más, sin poner en riesgo nuestro equilibrio. Te gusten o no los tacones, son un tipo de complemento que le dará a tu estilismo el toque que necesitas. En color negro que los hace combinables con todo tu armario, es sin duda alguna, la mejor apuesta para estos días.

El efecto napa, hace que parezcan de piel, aunque no lo son, siguen siendo de un material duradero que podrás llevar temporada tras temporada. El precio de este botín es de solo 35,99 euros.