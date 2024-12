Las botas efecto pelo de Zara que tienen que ser tuyas

Con la llegada del invierno y el desplome de los termómetros, la importancia de llevar calzado abrigado se convierte en uno de los consejos más repetidos para esta temporada. Además de protegernos del frío, un buen par de botas o zapatillas adecuadas puede ser la clave para mantener el confort y la salud durante los días más gélidos del año. Y es que elegir un calzado adecuado no sólo es una cuestión estética, sino también de bienestar.

Las marcas de moda, conscientes de estas necesidades, adaptan sus colecciones para ofrecer piezas que combinan funcionalidad y estilo. Y Zara, al ser una de las firmas más destacadas de la industria, como no podía ser de otra manera, no es la excepción. Cada temporada, lanza al mercado diseños que no solo cumplen con los requisitos prácticos para afrontar el invierno, sino que también reflejan las últimas tendencias. Desde botas forradas con materiales térmicos hasta zapatillas todoterreno. Sin duda, sus propuestas están pensadas para quienes buscan enfrentar el frío sin renunciar a la moda y estas botas con forro interior de pelo son una gran prueba de ello.

Botas de forro de pelo. (Foto: Zara)

Se trata de un zapato tipo botín de color marrón chocolate, con una suela de plataforma de 4 centímetros, un detalle de pespunto en corte y un acabado en punta redonda, además del forro interior de pelo que posee, perfecto para combatir las bajas temperaturas, como mencionamos anteriormente. Su precio es de 39,95 euros, aunque es probable que de cara a las rebajas de enero puedan experimentar una bajada en el mismo. Las tallas que están disponibles son de la 35 hasta la 42, estando esta última agotada, por ahora.

Modelo con botas de Zara. (Foto: Zara)

En cuanto a la guía de cuidado de las botas, Zara aconseja no lavarlas en la lavadora y, a cambio, propone limpiarlas con un paño de algodón seco o un cepillo suave. Además, hace hincapié en que, siempre que sea posible, se deberían utilizar productos respetuosos con el medioambiente para ello. Y es que cabe destacar que muchos de los materiales que componen la prenda son reciclados, como el estireno butadieno de la suela, un tipo de caucho sintético que se obtiene a partir de residuos recuperados de los procesos de fabricación de productos que contienen ese material.

Sin duda, elegir estas botas como complemento de nuestros outfits es todo un acierto. Y es que no solo ayudan a combatir el frío de la mejor manera, sino que también pueden representar un compromiso con la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente.