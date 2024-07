El bolso shopper XL de Parfois que vas a llevar en todos tus viajes

La toalla, el bikini, el maquillaje, el billetero, las chanclas y más. llevamos tantas cosas a la piscina y playa que necesitamos entonces bolsos cada vez más grandes. Como no puede faltar nada, entonces hay que apostar por los bolsos shopper XL de Parfois y es que ahora está en oferta. Por lo que podrás tener este accesorio si lo compras directamente en la web aunque si lo prefieres puedes ir también a la tienda física. En todo caso, es el bolso que debes tener y que completará tus outfits durante este verano.

Lo vas a preferir en tus viajes, porque no sólo tendrás allí la toalla y el bañador, si no todo lo que necesites si te vas de fin de semana largo, en un viaje y de vacaciones de verano algo más largas. Te lo llevas a todos lados por su tamaño, porque es cómodo y está elaborado en rafia que es un material sostenible que irá bien con todos lo que tengas. No te olvides tampoco de llevarlo a una cena o fiesta porque seguro que combina con tus mejores galas. Ya tienes cantidad de ropa y otros accesorios de rebajas que puedes comprar en la misma Parfois sin tener que ir a otra tienda.

Cómo es el bolso shopper XL de Parfois

El bolso efecto rafia y paja es uno de los más demandados de esta tienda, y ahora puede ser tuyo pagando menos.

Se cierra de manera cómoda con imán, y con forro y bolsillo interior. Para más detalles debes saber que lleva un colgante multicolor que lo hacen todavía más especial.

A destacar sus dimensiones, pues grande y amplio: Dimensiones cm: 37×26.5×11.5 (LxAxA) y en longitud Asa (Min. – Max.): 25, con tipo de abertura en forma de Zipper.

Materiales de calidad del bolso shopper XL

Este bolso está compuesto en exterior por 50% Algodón, 45% Papel, 5% Poliuretano, en EXTC1 con 97% Algodón, 3% glass bead, y en composición interior, está elaborado en 100% Poliéster.

Completa tu look

Este bolso se complementa perfectamente con prendas que desde Parfois tenemos para ir siempre bien vestida.

Pantalón Fluido Con Cintura Elástica en dos colores, negro y blanco. Su precio es de 29.99 euros y ahora lo tienes a un precio de 19.99 euros gracias al descuento del 33%.

Bailarinas Destalonadas Piel en color dorado. Son metalizadas, vas a la moda y a todos lados con ellas. Su precio es de 35.99 euros pero gracias a las rebajas, pagas menos y el precio se queda en 25.99 euros con un descuento del 28%.

Cuál es el precio del bolso shopper XL de Parfois

Ya puedes comprar este bolso que está en rebajas. Si tenían un precio de 25.99 euros, ahora te beneficias de ello a un precio de 19.99 euros, gracias al descuento que tiene la pieza del 23%, es talla única y lo puedes comprar directamente en la web de Parfois que es algo más directo.

Más bolsos efecto rafia

Bolso Shopper Efecto Rafia en redondo. Si costaba 23.99 euros, ahora lo tienes a un precio de 15.99 euros, con el descuento del 33%.

Bolso Shopper Efecto Rafia cuadrado. Ahora lo tienes un precio de 22.99 euros.

Bolso Shopper Efecto Paja Con Conchas si costaba 25.99 euros, las rebajas cuentan con un descuento y lo puedes comprar a un precio de 17.99 euros.

Envío del bolso de Parfois

El envío a tienda de Parfois es gratis

En una tienda de su elección, en 3-7 días laborables.

Envío a domicilio – 2,95 euros / gratis (para pedidos superiores a 24,99 euros)

El tiempo estimado de entrega variará entre 2-5 días laborables.

A punto pickup – 2,95 euros / gratis (para pedidos superiores a 24,99 euros)

En la agencia de entrega que elija en 2-5 días laborables.

Los términos y cantidades indicados anteriormente están sujetos a cambios para Islas Baleares y Canarias / Ceuta y Melilla +info.

El plazo de entrega de los artículos personalizados puede alargarse hasta 7 días útiles adicionales y ser enviado de manera separada. Durante la temporada de descuentos, promociones y campañas especiales, los envíos pueden sufrir retrasos puntuales.

Al procesar su compra, te indican los métodos de envío disponibles, el costo y la fecha de entrega de su pedido.

Cambios y devoluciones de las prendas

Tiene 30 días a partir de la fecha de compra para devolver su compra en Parfois.com gratis. No se aceptarán cambios, devoluciones o anulaciones de pedidos de artículos personalizados según las especificaciones del cliente.

En la tienda Parfois: puedes cambiar o devolver artículos en cualquiera de nuestras tiendas Parfois autorizadas.

Desde casa: puedes solicitar la recogida a domicilio. Más información aquí.

Para obtener más información, consulta la política de la tienda respecto a Cambios y Devoluciones.

Puedes ya comprar no solamente este bolso si no también cantidad de prendas de rebajas para lucirlos en este verano. Tienes toda la información dentro de la web y por esto verás que es fácil comprar sin tener que desplazarte a ningún lado.