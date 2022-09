El bolso shopper de Pull&Bear, personalizable y dónde meter el ordenador

Ya puedes tener el bolso shopper de Pull&Bear personalizable. Pues ahí te cabe de todo, desde el ordenador a las libretas pasando por la cartera y el maquillaje. Lo tienes para la oficina o bien cuando vas de shopping.

Tiene todo lo que necesitas en esta temporada que llega. Y además lo puedes comprar en 4 colores distintos. Descubre todo sobre él.

Cómo es el bolso shopper de Pull&Bear

Es de tejido con un adorno colgante en el asa y cierre mediante cremallera. Es grande con medidas de alto x ancho x fondo 30 x 46 x 18 cm. En su composición, está realizado en 100% poliéster. Para más señas, desde la web explica de qué manera lo podemos cuidar para que el bolso nos pueda durar mucho más.

En este caso, es mejor no lavar, no usar lejía / blanqueador, no planchar sin limpieza en seco y no usar secadora.

Cuatro colores, ¿Con cuál te quedas?

Está en beige que es aquel que promete todas las combinaciones posibles con todo aquello que tienes ya en tu armario. Con faldas de colores, pantalones negros y hasta vestidos en marrón.

En color verde botella es mucho más original que el anterior y queda estupendamente cuando lo llevas con un total black, marcando estilo y en diversidad de ocasiones. el azul eléctrico es uno de los más se ven y llaman la atención. Si no quieres pasar desapercibida, entonces es el bolso que debes llevar a todos lados.

Finalmente el bolso negro es el color comodín que debes tener porque es factible para todas las ocasiones posibles. Es un bolso nuevo de la colección otoñal de Pull&Bear que debe tener desde ahora mismo.

Personalizable

Además se puede personalizar con el nombre e iniciales que uno quiera, por sólo 2 euros más. todo un hallazgo que supone uno de los accesorios más destacados de este otoño.

Dónde los podemos comprar

Tales modelos están en la web de Pull&Bear. Su precio es realmente asequible por sus colores, medidas y más, pues cuesta 22,99 euros, y lo tienes para variedad de ocasiones y en esta y muchas más temporadas.

Tan sólo debes elegir el color que te guste más, ingresar en la web y hacerte con este bolso que debes añadir a la cesta online. si estás buscando un shopper en el que dejar de todo, entonces ya lo tienes y no debes buscar nada más.