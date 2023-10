El bolso rosa de pelo tipo bandolera con asa de cadena y cierre con cremallera que causa furor en Gioseppo

Ya debemos pensar en aquellas prendas y complementos que más elegancia nos aportarán este invierno. Como el bolso rosa de pelo tipo bandolera.

Está en Gioseppo y en dos colores. De manera que puedes elegir el que guste más e ir siempre en tendencia.

Cómo es el bolso rosa de pelo tipo bandolera

La tendencia cosy que le dará un toque de estilo a tus looks. Y lo conseguirá con este bolso rosa de pelo tipo bandolera con asa de cadena que podrás colgar de la forma más fácil e ir así de un lugar a otro.

Será el más especial del invierno. Porque puedes ir con él a todos lados.

Destaca por su corte fabricado con materiales reciclados, el detalle de cierre con cremallera. Y sabes que tienes más y no te puedes perder lo nuevo en bolsos en la nueva colección de Gioseppo Accessories.

Si quieres saber sus medidas, así te haces una idea de qué forma lo llevarás a destacar que son en largo, ancho y alto: 19cm, 8cm y 16cm.

En dos colores de tendencia

Este bolso de pelo está en dos colores. El rosa es el que más sobresale. En un tono rosa palo que te permite llevarlo a todos lados, y siempre quedas de manera elegante. Lo tienes con vaqueros, sandalias, zapatos de tacón, y hasta con botines y también deportivas de diversos colores.

Es factible para diario y también cuando toca ponértelo en fiestas, cócteles, cenas y otros eventos algo más formales.

En color negro es mucho más discreto. Pero sabes que te durará para siempre. Cuando el rosa deje de estar de moda durante un tiempo siempre tienes este negro de pelo para que te acompañe donde sea.

Cuánto vale este bolso

Su precio es de 39,95 euros en ambos colores y en talla única, según las dimensiones antes vistas. Es de Gioseppo por lo que ofrece esa calidad que se espera de esta marca.

En este sentido, podemos estar seguras de que tendremos una prenda que nos va a durar especialmente si se mantiene como debemos.

Si compras ahora este bolso de forma online, la ventaja es que lo tienes en casa en 48 a 72 horas, así no debes esperar nada a lucirlo. O si no lo guardas para el invierno pero con la seguridad de que no se agotará de la tienda.

Toda la información sobre envíos, devoluciones, precios y más está directamente en la web de Gioseppo.