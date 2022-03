El body de Hunkemoller al que sacarle todo el provecho

Para sentirte más sexy, el body de Hunkemoller es el que necesitas. Lo tienes en su web y ofrece pura sensación en un color negro y transparencias que te ayudará a lucir palmito en muchas ocasiones.

Tiene diversidad de detalles y no podrás decirle que no. Es un regalo para todos los sentidos especialmente para la vista porque con esta prenda te aseguras que estarás perfecta en todo momento.

Causa sensación con el body de Hunkemoller

No hay una prenda más sexy que este body. Es de rejilla y flexing para que puedas reducir figura con todo lo que te pongas encima. Hablamos de una prenda muy atractiva que está repleta de detalles y es lo que le hace mucho más especial.

Tiene abertura en la parte delantera y paneles de malla para un efecto sensual de transparencia. Se cierra en la parte inferior y tiene tirantes que se pueden enganchar.

Este body forma parte de nuestra colección P.O.P «Power Of Positivity» de la marca, que está dirigida a mostrar una actitud inspiradora que transmite la energía de «pensar en positivo», defiende el amor propio, la diversidad y un estilo de vida consciente. ¡Es total!

Entre sus señas: tirantes de hombros ajustables, semitransparente, deja el trasero completamente visible siendo todavía más sexy, y nos encanta a todas.

La malla está hecha de poliamida reciclada (nailon) en un 90 % y en general está formado por 90% de poliamida y 10% Elasta.

Cómo mantener este body

Para que las prendas duren más, hay que cuidarlas. Desde la web aconsejan los cuidados para esta prenda tan especial. Es mejor no usar blanqueador de cloro, no lavar en seco, no planchar, no secar en secadora y poner en el programa delicados 30.

Dónde comprar el body más sexy

Lo tienes en la web de Hunkemoller y está a un precio de 32,99 euros. así lo compras directamente online y lo tienes en casa en poco tiempo. deberás escoger tu talla puesto que actualmente está en varias, pero algunas ya no quedan. Así que no te lo pienses mucho a la hora de comprar y pedir esta prenda porque se acaba.

Lo puedes llevar de forma interior para tus noches más dinámicas y estilizar la figura o bien con unos vaqueros y blazer encima. Tienes variedad de combinaciones y todas quedarán estupendamente. ¡Ya puedes reservar el body que ofrece lo mejor de nosotras y además nos empodera!