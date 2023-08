La blusa de seda con mangas abullonadas ideal para dar una imagen elegante y sofisticada

Siempre hay prendas comodín y sencillas que nos hacen triunfar. Es el caso de la blusa de seda con mangas abullonadas de la marca Claudie Pierlot y está en El Corte Inglés.

Aportarás una imagen siempre elegante, sea con jeans, falda o bien traje chaqueta para la oficina.

Ya puedes tener la blusa de mujer de seda con mangas abullonadas

Hablamos de la blusa lisa de seda en color negro. Lleva manga corta con sisas ajustadas y los botones en la parte inferior de las mangas, acabado camisero. Destaca también por su cuello redondo fruncido y abierto y una gran sencillez

Composición y cuidado

Esta blusa está confeccionada en material de 100 % seda, y para cuidarla debes hacer caso a las especificaciones que están en la etiqueta. En este caso, se señala, por su material más delicado, no lavar, no usar blanqueante, no centrifugar, planchado max 110º, y limpieza en seco con precaución.

Combinaciones posibles

En la misma web de El Corte Inglés tienes variedad de prendas tanto de sus marcas propias como de muchas otras siempre de alta calidad.

Lo mejor de esta blusa es que combina con todo lo que te quieras poner y tienes en tu armario. Es el caso de los jeans de diversos colores, de los zapatos mocasín o bien sandalias y botines, que ya deberás estrenar para la próxima temporada. Así tienes variedad de prendas y accesorios sin salir de un mismo lugar.

Blusa en oferta

Esta camisa negra está en oferta. Porque si costa 245 euros, ahora te la llevas por 122,50 euros, un precio menor, exactamente hablamos de la mitad, porque tiene un descuento del 50%. Sus tallas van de la 34 a la 42.

Preferencias de envío

La puedes recibir cómodamente en tu casa, sin tener que moverte o bien recogerla en la tienda de forma totalmente gratuita. En la misma web tienes toda la información sobre devoluciones: España peninsular y Baleares, parciales 5,90€, totales, 7,90€ y voluminosos a precio de 30€, en Canarias y Ceuta y Melilla se aplican otros precios.

En todo caso, tienes toda la información en la web de El Corte Inglés que ofrece siempre total garantía de seguridad, al ser una de las tiendas que te acompañan durante toda la vida.

Para hacerte de El Corte Inglés Plus si no deseas, y probarlo gratis durante 1 mes: Finalizado el periodo gratuito se cargarán 19,90€ en el medio de pago proporcionado en el momento de la suscripción o podrás eliminar la renovación automática desde «Mi cuenta». Solo vigente para nuevos suscriptores.