Bershka tiene las alpargatas que te van a venir de perlas: son cómodas y pegan con todo

Es tiempo de zapatillas, sandalias y alpargatas, esos zapatos que te pondrás de ahora en adelante. Por esto hay que ir a por nuevas con el fin de llenar el armario con artículos de la temporada que viene. Por suerte, Bershka tiene las alpargatas que son para ti.

Sabes que son un zapato bien cómodo, con cuña de determinados centímetros que te harán parecer más alta y encima van bien con todo lo que tengas.

Tendencia: Bershka tiene las alpargatas que querrás

Es la cuña de yute atada con cintas, vamos las alpargatas tradicionales de toda la vida que están de moda y que llevas siempre. Siempre están en boga.

En este caso, la altura del tacón es de 11 cm, ideal para chicas bajitas, y la altura de la plataforma para que el pie pueda descansar es de 3 cm.

Son totalmente cómodas porque además lleva AIRFIT®, la plantilla técnica flexible de espuma compuesta de látex, diseñada para ofrecer un mayor confort.

Materiales de alta calidad

Están confeccionadas con materiales de gran calidad para que te duren al paso del tiempo. se elaboran en 100% estireno butadieno estireno, 75% algodón, 25% yute, con 65% poliéster, 35% poliuretano, 75% algodón y 25% poliuretano, según cada parte.

Cómo cuidamos estas alpargatas de moda

Debes fijarte antes en los materiales empleados para poder cuidar bien estos zapatos. En este caso, algunos son sostenibles y otros ya los conoces, son resistentes y te gustarán.

Según Bershka, cuidar de tus prendas es una manera de alargar su vida útil. Sigue las instrucciones de cuidado y lava tus prendas solo cuando sea necesario. Reduciendo los lavados y los secados alargamos la vida de nuestras prendas y reducimos el consumo de agua y energía.

En este caso, aconsejan no lavar, no usar lejía / blanqueador, no planchar, no limpieza en seco, no usar secadora, no surmergir en agua.

Cómo se limpian el resto de materiales en zapatos

Cuero/charol/antic limpiar con trapo de algodón seco.

Ante/nobuck/serraje limpiar con cepillo suave o esponja dura.

Cuero se pueden aplicar ceras incoloras o al tono de la piel .

Ante/nobuck/ serraje pueden protegerse con sprays tratantes o repelentes de polvo (hidrofugante para mopas) .

Desde la marca afirman que trabajan con proveedores para mejorar la trazabilidad de nuestra cadena de suministro y las instalaciones y los procesos que se emplean para fabricar prendas. Se guiamos por un principio de mejora continua y colaboración para salvaguardar los derechos humanos y laborales y avanzar en el bienestar de los trabajadores y sus comunidades.

En dos colores para elegir

Bershka tiene las alpargatas en dos colores distintos, bien básicos, y siempre de moda a los que no vas a poder resistirse. Será complicado elegir uno porque son diferentes.

En color blanco es el tono clásico de este tipo de sandalias de cuña. Va bien con todo lo que tengas, con shorts, con vaqueros, con vestidos veraniegos, sean cortos o largos. Son perfectas.

En color negro es otro de los que también se llevan en alpargatas. Más discreto que el anterior, nos gusta porque ofrecen ese look más informal a lo que lleves pero a la vez es elegante, así que depende de cómo vayas vestida siempre son un acierto.

Por qué debes adoptar unas alpargatas en tu vida

Verás que es uno de los calzados más tradicionales en determinadas comunidades autónomas, y desde hace varios años la familia Real las ha puesto de moda. La Reina Letizia las adora y las llevas en sus salidas veraniegas, incluso se las regala a primeras damas. Sus hijas también se las ponen y marcan total estilo.

Estos zapatos se distinguen especialmente por su tradición, porque suelen estar hechas a mano y por su comodidad. Se confeccionan con tela de algodón o lona en la parte superior, que puede venir en una variedad de colores y estampados.

Llevan esa flexible, más alta, que se elabora normalmente con yute trenzado o caucho. Llevan la puntera cerrada o abierta, porque ahora hay muchos modelos distintos. Suelen ser ligeras, transpirables y se adaptan a las temperaturas más cálidas. Llevan cintas para poder atarse el zapato más arriba y como una quieras.

Precio: Bershka tiene las alpargatas que te van a gustar

En este caso, el precio es de 35,99 euros en los dos colores. Puedes pagar a 3 plazos sin intereses , tienes toda la información en la web.

Por el momento, dentro del formato online, las tallas que quedan van de la 38 a la 41, y en color negro, van de la 38 a la 41 también. Quizás en la tienda física puedas encontrar todas las tallas disponibles que normalmente tiene Bershka en sus zapatos como son de la 35 a la 41.

Tienes toda la información sobre gastos de envío y otros dentro de la web de Bershka, y si tienes una tienda cerca, ves allí, te las pruebas y las compras.