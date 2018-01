Amaia Romero es la sensación del momento. Después de su inolvidable actuación en la novela gala de Operación Triunfo, donde interpretó la canción Shake it out de Florence + The Machine, la concursante volvió a meterse al público en el bolsillo para ganarse definitivamente el título de ‘Amaia de España’. No hay duda de que la ‘triunfita’, que se perfila como una de las grandes favoritas para alzarse con el ansiado título del programa, reúne todos los ingredientes para convertirse en un nuevo fenómeno musical de nuestro país.

Sin embargo, más allá de su voz y destreza con el piano, la navarra ha conseguido ganarse el favor del público por muchos más motivos. Desde la gala 0 de la renovada edición de OT, en la que rindió homenaje a David Bowie con Starman, Amaia ha conquistado a la audiencia, sobre todo, por su naturalidad y carisma, pero también por su estilo y belleza. Tanto es así que son muchas las seguidoras del programa que han preguntado por el festivo vestido de rayas plateadas que lució en el escenario durante la última gala.

Y es que, desde su entrada en la academia, la navarra ha evolucionado musicalmente, pero también en clave ‘beauty’. Al igual que ocurrió con concursantes en pasadas ediciones, con Rosa López como ejemplo más claro, Amaia, que acaba de cumplir 19 años, está encontrando su propio estilo dentro de OT. La artista está experimentando una progresiva transformación gracias al equipo de estilistas que aconsejan y acompañan a los concursantes y su última puesta en escena es el ejemplo más claro de toda esta metamorfosis.

Además de los estilismo en el escenario, Amaia de OT puede presumir de contar con una colección de camisetas de la marca Corderaaa con alguna de sus frases más célebres, como “Qué horror”, “De fiesta enseño las tetas” y, por supuesto, “Pero qué rollo surfero si yo soy de Pamplona”.

Con vestido fluido y fajín, con melena rizada y mangas farol, de plateado y brillante con melena lisa…