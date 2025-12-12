El aviso de los peluqueros a las mujeres de más de 60 años: no hagas ésto con el secador o te romperás el pelo
Toma nota de este consejos de los peluqueros a mujeres de más de 60 años
No hagas esto con el secador o te romperás el pelo, los peluqueros lanzan un aviso a las mujeres de más de 60 años. A medida que vamos cumpliendo años, nos empezamos a preocupar un poco más por nuestro aspecto y lo hacemos de tal forma que deberemos empezar a visualizar una serie de cambios destacados que pueden ser claves. Sin duda alguna, habrá llegado ese momento en el que tocará estar muy pendientes de un giro radical que hasta la fecha no sabíamos y que puede acabar siendo el que nos ayudará a lucir melena.
Hay una tendencia que cada vez se impone menos, de cortarse el pelo cuando se llega a cierta edad. El estilo de cada mujer es personal y llevar una melena larga y bien cuidada, no tiene por qué ser cosa de jóvenes. Lo vemos en las famosas, mujeres de más de 50 años luciendo melenas bien cuidadas, desde Jennifer López, hasta una Reina Letizia que no duda en mostrar sus canas orgullosas. Algo que quizás nos costará un poco más o menos de visualizar, pero con la ayuda de un buen peluquero lo vamos a conseguir.
No hagas esto con el secador o puedes dañar o romper el pelo
Los años nos hacen estar más pendientes de una serie de detalles que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca. Con la llegada de determinados elementos que pueden acabar siendo los que nos marcarán muy de cerca. Habrá llegado el momento de conocer un poco más lo que nos está esperando en estos días que hasta la fecha desconocíamos.
Son pequeños detalles que, sin duda alguna, deberemos empezar a ver llegar de una forma o de otra. Este pelo que queremos que esté bien cuidado puede acabar siendo el que nos acompañará en unos días en los que todo lo que deseamos puede ser una realidad.
Es hora de conocer una manera de cuidar nuestro cabello que viene de la mano de los expertos. Hasta ahora, no sabíamos la importancia de una melena que esté bien cuidada y que acabe siendo la mejor carta de presentación posible. En invierno el secador puede ser imprescindible, pero con algunas peculiaridades, si tienes más de 60 años te interesa este tipo de cuidados.
Este aviso de los peluqueros a las mujeres de más de 60 años
Las mujeres de más de 60 años o cualquier mujer, deben tener en consideración una serie de cuidados cuando llega el momento de usar el secador. De tal forma que deberemos estar preparados para afrontar un marcado cambio de tendencia en nuestro día a día.
Los expertos del blog de Jeanlouisdavid nos explican los errores que cometemos al secar el pelo con un secador. Éstos afectan claramente a la salud del cabello y con la edad, se notan más estos cambios.
- Secar tus cabellos cuando estén muy mojados. Nada de secarse cuando los cabellos estén choreando porque con más mojados estén más frágiles y más tardaras en secártelos. El riesgo: dañar tus cabellos. Tomate el tiempo de enjaguar bien tu melena con una toalla y suavidad para sacar lo máximo de agua.
- Olvidar de aplicar un tratamiento termo protector. El calor del secador es una agresión suplementaria para la fibra capilar . Piensa en protegerla utilizando a cada brushing un tratamiento termo protector que actuará como escudo sobre los cabellos, impidiendo sobrecalentarlos y de volver más seco con el tiempo.
- Pasar del pré secado. ¡Es indispensable para un secado eficaz y con éxito ! Se hace con la cabeza hacia abajo para que el aire del secador llegue hasta las mechas de debajo (al nivel de la nuca) y no solo en los cabellos de arriba. Esa una etapa primordial para las que tienen el cabello fino y desean volumen porque permite levantar las raíces. ¡No te olvides más!
- Pegar el secador a los cabellos. Por favor, no. Pegar la boquilla el secador a tu melena no hará que se seque más rápido. Solo conseguirás quemar la fibra capilar. Es mejor guardar una distancia de 20 cm más o menos de la cabeza. Y para realizar un brushing profesional, deja la boquilla a 5 cm del cepillo , como mínimo.
- Secar tus cabellos en todos los sentidos. Muchas de vosotras secáis de manera frenética su melena y mueve el secador pensando secar el conjunto. ¡Mala idea! A parte de malearte, esa práctica aumenta el riesgo de enredar y crear nudos. Nuestro truco: siempre secar desde las raíces hasta las puntas , es decir en el sentido de la fibra capilar, teniendo cuidado en mantener el aparato paralelo a los cabellos.
- Secar sin peinarte. ¡Con ese método, mechas rebeldes aseguradas ! Soplando con aire caliente de cualquier forma, lo que hace es desordenar los cabellos y obtener una melena alborotada y un volumen indomable. Y si tienes los cabellos dañados y que tu fibra capilar es porosa, tus cabellos tienen el riesgo de tener un resultado encrespado no muy elegante. Entonces, no te olvides que darle forma a tu melena empieza con el secado.
- Utilizar el secador con el calor máximo… Lo sabemos, hay mañanas en que tienes prisa…pero poner el calor máximo no debe ser un automatismo. Es el mejor medio para resecar y dañar tus cabellos. El calor del secador se modula en función de la naturaleza de tus cabellos y de su estado. Si el calor intermediario le va bien a los cabellos gruesos, es mejor un calor suave si los tienes finos, ondulados o estropeados.