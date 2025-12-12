El aviso de los peluqueros a las mujeres de más de 60 años: no hagas ésto con el secador o te romperás el pelo

No hagas esto con el secador o te romperás el pelo, los peluqueros lanzan un aviso a las mujeres de más de 60 años. A medida que vamos cumpliendo años, nos empezamos a preocupar un poco más por nuestro aspecto y lo hacemos de tal forma que deberemos empezar a visualizar una serie de cambios destacados que pueden ser claves. Sin duda alguna, habrá llegado ese momento en el que tocará estar muy pendientes de un giro radical que hasta la fecha no sabíamos y que puede acabar siendo el que nos ayudará a lucir melena.

Hay una tendencia que cada vez se impone menos, de cortarse el pelo cuando se llega a cierta edad. El estilo de cada mujer es personal y llevar una melena larga y bien cuidada, no tiene por qué ser cosa de jóvenes. Lo vemos en las famosas, mujeres de más de 50 años luciendo melenas bien cuidadas, desde Jennifer López, hasta una Reina Letizia que no duda en mostrar sus canas orgullosas. Algo que quizás nos costará un poco más o menos de visualizar, pero con la ayuda de un buen peluquero lo vamos a conseguir.

No hagas esto con el secador o puedes dañar o romper el pelo

Los años nos hacen estar más pendientes de una serie de detalles que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca. Con la llegada de determinados elementos que pueden acabar siendo los que nos marcarán muy de cerca. Habrá llegado el momento de conocer un poco más lo que nos está esperando en estos días que hasta la fecha desconocíamos.

Son pequeños detalles que, sin duda alguna, deberemos empezar a ver llegar de una forma o de otra. Este pelo que queremos que esté bien cuidado puede acabar siendo el que nos acompañará en unos días en los que todo lo que deseamos puede ser una realidad.

Es hora de conocer una manera de cuidar nuestro cabello que viene de la mano de los expertos. Hasta ahora, no sabíamos la importancia de una melena que esté bien cuidada y que acabe siendo la mejor carta de presentación posible. En invierno el secador puede ser imprescindible, pero con algunas peculiaridades, si tienes más de 60 años te interesa este tipo de cuidados.

Este aviso de los peluqueros a las mujeres de más de 60 años

Las mujeres de más de 60 años o cualquier mujer, deben tener en consideración una serie de cuidados cuando llega el momento de usar el secador. De tal forma que deberemos estar preparados para afrontar un marcado cambio de tendencia en nuestro día a día.

Los expertos del blog de Jeanlouisdavid nos explican los errores que cometemos al secar el pelo con un secador. Éstos afectan claramente a la salud del cabello y con la edad, se notan más estos cambios.