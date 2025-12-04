Soy peluquera y éste es el corte de pelo que recomiendo a las mujeres de más de 40 años: rejuvenece a todas

Al llegar a los 40 años, el cabello se convierte en un elemento clave para proyectar una imagen fresca, segura y actual. Es una etapa en la que el estilo personal se consolida, pero también en la que conviene adaptar el corte de pelo a los cambios naturales del cabello y del rostro. Cuidar la melena no solo realza la apariencia, sino que también influye en la autoestima y en la forma en la que nos perciben los demás. Elegir un corte adecuado para mujeres de más de 40 años puede aportar luminosidad, movimiento y rejuvenecimiento, convirtiéndose en una poderosa herramienta de expresión personal.

Entre los cortes tendencia para mujeres de más de 40 años destacan aquellos que aportan dinamismo y favorecen la textura natural. Lidia Sánchez Peluquería aconseja el bob asimétrico, un «corte que no solo añade dinamismo, sino que también enmarca el rostro de manera favorecedora». Asimismo, el long bob sigue siendo uno de los favoritos, ya que combina elegancia con practicidad y funciona muy bien en cabellos finos. El shag moderno, con capas desestructuradas, ofrece un aire juvenil y ayuda a dar volumen. Para quienes prefieren el pelo corto, el pixie vuelve con fuerza gracias a su versatilidad y a su capacidad para resaltar los rasgos. También ganan protagonismo los cortes midi con flequillo ligero, ideales para suavizar líneas de expresión. Estos estilos buscan equilibrar frescura, comodidad y una apariencia sofisticada sin esfuerzo.

Los cortes de pelo tendencia para mujeres de más de 40 años

Long bob o “lob”

Un corte por encima de los hombros que aporta elegancia, movimiento y es fácil de peinar. Versátil para cabello liso, ondulado o rizado. «Es un corte sofisticado que permite múltiples formas de peinado, desde ondas suaves hasta un liso pulido, adaptándose a cualquier ocasión», explica Lidia Sánchez Peluquería.

Bob clásico

A la altura de la mandíbula, ayuda a estructurar el rostro y dar sensación de densidad al cabello fino.

Corte midi recto o desfilado

La longitud media es funcional y favorece a la mayoría de los rostros. Se puede combinar con ondas naturales para un acabado suave.

Corte en capas

Ideal para quienes prefieren mantener el cabello largo sin perder movimiento. Las capas aportan ligereza y volumen. «Este estilo es especialmente beneficioso para aquellas con cabello fino, ya que las capas estratégicamente colocadas crean la ilusión de mayor densidad», asegura Lidia Sánchez Peluquería. También estiliza las líneas del rostro, aportando una apariencia más juvenil y dinámica.

Shag moderno

Llena de capas suaves y desordenadas, esta tendencia aporta volumen, textura y un estilo juvenil.

Pixie fresco y versátil

Para mujeres que buscan comodidad sin perder estilo. Resalta los pómulos y estiliza el cuello.

Flequillo cortina

No es un corte completo, pero sí una tendencia que suaviza rasgos y acompaña cualquier estilo.

Dime qué rostro tienes y te diré qué corte de pelo para mujeres de más de 40 queda mejor

Elegir el corte adecuado también depende de la forma del rostro. Las mejores opciones, según la estructura facial, son:

Rostro redondo

Capas largas que estilicen visualmente.

Long bob con puntas hacia adelante.

Flequillo abierto o cortina para alargar el rostro.

Peinados con volumen en la parte superior.

Rostro alargado

Cortes midi o bob que agregan volumen lateral.

Flequillo recto o desfilado para acortar visualmente.

Ondas suaves que equilibran la forma.

Rostro cuadrado

Capas suaves alrededor de la cara.

Cortes desestructurados que suavicen la mandíbula.

Longitudes medias con ondas naturales.

Rostro ovalado

Es el rostro más versátil: casi cualquier corte funciona bien.

Pixies, bobs, midi, capas largas o flequillo.

Ideal jugar con texturas y volumen sin miedo.

Consejos para elegir el corte en mujeres de más de 40 años

Además de la edad o del rostro, es importante considerar otros aspectos antes de cambiar de estilo. Algunas recomendaciones esenciales incluyen:

Evalúa la textura natural de tu cabello. No todos los cortes funcionan igual en cabello fino, grueso, rizado o liso.

Busca un estilo que encaje con tu estilo de vida. Si no tienes tiempo diario para peinarte, opta por un corte práctico.

Apuesta por la naturalidad. Los estilos que dejan que la textura natural se exprese están muy en tendencia.

Consulta con un estilista profesional. Un experto podrá adaptar la tendencia a tus rasgos y al volumen de tu cabello.

Incluye color para sumar luz. Técnicas como balayage, babylights o mechas suaves aportan brillo y frescura.

Recorta cada 6-8 semanas. Esto ayuda a mantener la forma y la salud del cabello.

Cuidados para conservar el pelo a partir de los 40 años

Para que cualquier corte luzca en su mejor versión, es fundamental cuidar el cabello de forma adecuada: