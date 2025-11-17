El aviso de un peluquero sobre el error más común al lavarse el pelo y todas lo hacen: "El champú no lava"

Todos cometemos un error muy común a la hora de lavarnos el pelo, un peluquero nos explica el motivo por el que el champú no lava. Hay un debate interno a la hora de descubrir cómo lavarse el pelo y hacerlo de la mejor forma posible con algunas novedades que pueden ser claves. Es hora de conectar con lo que dicen los expertos para acabar con un pelo que pierde brillo o se ve sucio en poco tiempo.

Es hora de saber que el champú no lava

Esta frase de un peluquero puede parecer contundente, pero es una realidad. De hecho, piden no lavarse cada día el cabello para conseguir una melena más cuidada. Son días de poner sobre la mesa algunos cambios que pueden convertirse en una dura realidad.

El champú no limpia se dedica a eliminar las impurezas, la grasa que convierte tu melena en una auténtica novedad destacada que hasta el momento no sabíamos. Estaremos pendientes de este tipo de detalles que pueden acabar siendo esenciales en estos días que tenemos por delante.

El error más común al lavarse el pelo

Hay un error que se repite una y otra vez a la hora de lavar el pelo, el lugar en el que nos centramos a la hora de poner el champú. Si nos laváramos el pelo como lo hacen en la peluquería con un buen producto las consecuencias pueden acabar siendo las que nos afectarán de lleno.

Los expertos de Garnier nos dan una serie de detalles que pueden ser claves en estos días que tenemos por delante y serán esenciales:

Cepillarte el pelo antes de lavarlo estimula la circulación del cuero cabelludo y facilita el lavado y el posterior peinado.

Después de haber cepillado el pelo, deberás mojarlo con abundante agua.

El paso más importante del proceso es la aplicación del champú. Aplícalo previamente en la mano para calcular bien la cantidad de producto y extenderlo correctamente. Aplica una nuez en tus manos y repártelo por el cuero cabelludo. En el resto de la melena, deja que caiga la espuma y será suficiente para limpiarlo.

Llega la hora del masaje. Además de ser placentero, es importante para estimular la circulación sanguínea . Dedica 3 minutos a masajear suavemente la raíz de tu pelo y desconectar.

Después de masajear el cuero cabelludo es importante retirar bien el producto. Para ello, te aconsejamos que aclares abundantemente la cabeza con agua tibia hasta que salga clara. Para conseguir un extra de brillo, puedes acabar el aclarado con agua fría.

Después del champú, no te olvides de aplicar el acondicionador desde los medios a las puntas y dejarlo actuar unos minutos hasta aclararlo en profundidad.

Una o dos veces a la semana, te recomendamos un tratamiento intensivo como una mascarilla para un extra de nutrición.

Es aconsejable que una vez aclarado el producto se cepille otra vez la melena. Cuando el pelo está mojado es más fácil que se rompa por lo que puedes ayudarte de tus dedos. Una vez seco, pasa el cepillo para un mejor desenredado.

Un cuidado que debemos empezar a aplicar si queremos recuperar la salud de nuestro pelo de la mejor forma posible. Siguiendo los pasos de los expertos en el pelo que pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada en estos días que tenemos por delante.