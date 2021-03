De Audrey Hepburn a tu abuela, esta es la tendencia de los años 50 que vuelve

Audrey Hepburn triunfó en los años 50 y 60, lo hizo marcando estilo y con unos complementos que vuelven con mucha fuerza esta primavera. Hay dos tendencias que debes apuntar para completar todos tus looks que te recordarán aquella década y quizás alguna foto de esos tiempos. La mayoría de las abuelas o madres han llevado estas dos piezas juntas o separadas, pero siempre marcando ese estilo atemporal que en 2021 recuperamos. De Audrey Hepburn a tu abuela, apunta la moda del pañuelo y las perlas esta primavera.

Los pañuelos en la cabeza vuelven a ponerse de moda. Las abuelas motoristas o ciclistas de medio país se ponían su pañuelo para llegar a de la peluquería a casa con la melena intacta. Eran otros tiempos en los que se apostaba por un peinado que cuanto menos se moviera mejor. Esos moldeados de película que les costaba horas conseguir no podían estropearse por un golpe de viento.

Audrey Hepburn fue de las primeras en lucir su pañuelo en la cabeza, en más de una película. Esta temporada encontramos pañuelos a la última en marcas como Zara. Estampados, personalizados con letras u horóscopos y prendas que se adaptan a cada uno de nuestros looks y formas de llevarlos. No solo podemos lucirlo en la cabeza para no estropear nuestro peinado, también de diadema o de collar maravilloso. De igual forma si es suficientemente largo, lo podemos llevar de cinturón o de pulsera en el brazo. Desde 9,95 euros o por 19,95 prendas hechas con seda natural, el pañuelo vuelve de los años 50 o 60.

Otra de las tendencias que podemos combinar con el pañuelo o sin él. Son un clásico de los complementos más aplaudidos, que seguramente tendremos en el joyero, las perlas. Desde 2,99 euros los más sencillos de Parfois, hasta los 90 euros de un estuche con varios modelos de Tous. Son una inversión que desde hace décadas nos acompaña y siempre acabarán siendo un complemento de lo más acertado. Esta primavera 2021 puedes renovar tus pendientes de perlas, darte un capricho o realizar una inversión, en todo caso, tendremos unos complementos a la última.

Pañuelo y perlas, las dos ‘P’ que debes anotar para darle a tu look el acabado años 50 o 60 que seguramente viste en tus abuelas o madres y ahora puedes imitar. Todas las marcas tienen sus propias versiones de estos clásicos que puedes adaptar a tu estilo.