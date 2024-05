Las atrevidas y elegantes transparencias de Elsa Pataky en su última alfombra roja

Elsa Pataky lo ha vuelto a hacer. Coronándose como la reina del centro de todas las miradas, la actriz ha acudido a la premier de la película Furiosa (el último trabajo protagonizado por su marido, Chris Hemsworth) con un estilismo marcado por las transparencias que ha llamado la atención de todos los presentes. Y es que, para la ocasión, la intérprete ha lucido tipazo con un vestido ajustado cuyo detalle principal es, sin duda, la larga e impresionante cola de encaje con la que cuenta en la parte trasera.

Se trata de una prenda que tiene un escote redondo y unos tirantes finos, al mismo tiempo que también luce un corsé en la parte del pecho que realza la zona. El tejido es de encaje, el cual aporta una sensación de elegancia y sensualidad al mismo tiempo. Además, también posee pequeños detalles brillantes sobre un estampado asimétrico insertado por todo el diseño.

Elsa Pataky en la premier de la película ‘Furiosa’ en Sydney. (Foto: Gtres)

La falda del vestido también se caracteriza por tener una abertura lateral que deja al descubierto prácticamente la pierna entera. Por otro lado, Pataky ha escogido un peinado casual con un moño alto despeinado con la raya en medio y varios mechones de pelo sueltos. El maquillaje, lejos de centrarse en tonos neutros, se basa en unos labios rojos y un eyeliner de color negro.

Elsa no posó exclusivamente sola en el photocall del evento, si no que también lo hizo junto a Chris Hemsworth, su marido y padre de sus hijos. En las fotografías trascendidas de la pareja, llama la atención la intención de ambos de coordinar sus estilismos, ya que mientras que Elsa apostaba por un look total black, el protagonista de la película Thor también incluía el negro en su outfit, luciendo un traje de chaqueta de cuadros grises con una camisa a juego con el estilismo de su mujer.

Elsa Pataky y Chris Hemsworth en la premier de la película ‘Furiosa’ en Sydney. (Foto: Gtres)

El debut de sus dos hijos pequeños en un evento

Además de llamar la atención por su vestimenta, Elsa y Chris también vivieron una jornada muy especial ante las cámaras al posar por primera vez con sus dos hijos pequeños, los mellizos Sasha y Tristan. Así, el matrimonio sorprendió a todos los asistentes al acudir con los dos menores al evento, algo que no están acostumbrados a hacer pese a la buena relación que siempre han mostrado tener en la plataformas digitales con todos sus descendientes.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Elsa Pataky (@elsapataky)

La ausencia de la noche fue su primogénita, la cual no estuvo presente junto a ellos en esta emotiva velada por motivos que se desconocen. No obstante, cabe recordar que hace tan solo una semana, la actriz compartía en sus redes sociales la competición de caballos a la que asistió su hija mayor y de la que se sentía visiblemente orgullosa (a juzgar por las fotografías y los videos compartidos por la misma).