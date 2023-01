Así son las zapatillas vaqueras de Zara que lo están petando

Las deportivas se han convertido en un must de esta temporada. Te las pones con jeans, vestido, pitillos, faldas y más. Hemos fichado las zapatillas vaqueras de Zara que son total tendencia y que pegan con todo.

En diversas tallas y una pequeña suela de 3 cm para que vayas más comoda, estas zapatillas aportan elegancia y un look casual a la vez.

Ya puedes comprar las zapatillas vaqueras de Zara

Son de running pero te las compras para lucir con tus prendas preferidas a todas horas. Destacan por ser de diseño deportivo estilo running en tejido denim. Combina piezas en el corte con pieza trasera en contraste de color. Y se cierra mediante cordones.

La altura de la suela es de 3 cm, con lo que ganas un poco, estás más alta y de paso más cómoda porque la zapatilla se apoya sobre una pequeña base. Además lleva la plantilla STARFIT®, que es técnica y flexible al estar elaborada con espuma compuesta de poliuretano, diseñada para ofrecer un mayor confort.

Cuidados y materiales de confección

Antes de comprar esta zapatilla debes saber en qué está confeccionada y de qué manera cuidarlas para que te pueda durar mucho más a lo largo de los años.

Desde Zara aconsejan que acciones simples como limpiar los artículos con un paño de algodón seco o un cepillo suave, según las características del producto, pueden ayudarnos a cuidarlos. Siempre que sea posible, intenta usar productos respetuosos con el medioambiente.

En este caso, se aconseja no lavar, no sumergir en agua, no usar lejía / blanqueador, y depende de cada material tendremos que cuidar de una manera u otra. Por ejemplo, en cuero/Charol/Antic se limpia con trapo de algodón seco, es mejor no planchar, si es ante /Nobuck/Serraje limpiarlo con cepillo suave o esponja dura, sin limpieza en seco, no usar secadora, y tanto el ante/Nobuck/Serraje entonces se protegen con sprays tratantes o repelentes de polvo (hidrofugante para mopas).

En Zara trabajan con programas de seguimiento para garantizar el cumplimiento de nuestros estándares sociales, medioambientales y de seguridad y salud de las prendas.

Estas zapatillas denim están elaboradas en 90% algodón · 10% poliuretano, con el forro de 90% algodón · 10% poliéster, suela de 100% estireno butadieno estireno con plantilla de 100% algodón y la lengüeta de 100% algodón.

Dónde se compra

Estas zapatillas tan estilosas están en la web de Zara y tienen un precio de 39,95 euros en tallas que van de la 36 al 41.