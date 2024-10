¿Te imaginas un traje que permita a los astronautas realizar caminatas espaciales de más de ocho horas en temperaturas extremas en el polo sur lunar? O quizá te hayas preguntado alguna vez cómo sería vestirse para caminar en la Luna. Pues, lo creas o no, la respuesta ha llegado de una forma inesperada y revolucionaria: Prada. Sí, has leído bien. La icónica firma de moda italiana, reconocida por marcar tendencias en la Tierra, ahora ha dado el salto al espacio. En una sorprendente colaboración con Axiom Space y la NASA, Prada ha diseñado el traje espacial que llevará la primera mujer y la primera persona racializada en pisar la Luna en la misión Artemis III, prevista para 2026. Este innovador equipo, conocido como la «Unidad de Movilidad Extravehicular Axioma» (AxEMU), no solo es funcional, sino que también refleja la elegancia característica de Prada.

Pero, ¿qué hace tan especial a este traje? Imagina a un astronauta soportando temperaturas que van desde el calor extremo bajo el sol lunar hasta el frío más brutal en las sombras permanentes del polo sur. Este traje no solo protegerá a los astronautas de esas condiciones, sino que les permitirá trabajar durante largas horas en uno de los entornos más hostiles jamás conocidos por el ser humano. Russell Ralston, vicepresidente ejecutivo de Axiom Space, lo dijo claro: «Somos pioneros en una nueva era de la exploración espacial”. Ahora, si pensabas que este traje sería simplemente funcional, estás muy equivocado. Prada ha aportado más que tecnología. Aunque el traje no lleva el icónico logotipo de la marca, presenta líneas rojas que evocan la colección técnica Linea Rossa, famosa por equipar al equipo de vela de la Copa América Luna Rossa. Estas líneas no son solo decorativas; representan el toque de estilo que Prada ha sabido integrar en un diseño destinado a soportar las condiciones más extremas.

El traje en la imagen, diseñado por Prada en colaboración con Axiom Space para la misión Artemis III.

¿Cómo logran unir estilo y resistencia? Los ingenieros de Prada no solo aportaron conocimientos sobre moda, sino que trabajaron en conjunto con los expertos de Axiom para crear un traje que no solo sea altamente resistente, sino que también inspire la futura exploración espacial. Según un comunicado oficial, la clave fue salvar «la distancia entre una funcionalidad de alta ingeniería y una capa exterior estéticamente atractiva». No es solo un traje para la Luna, es un traje que podría marcar el futuro de la exploración más allá de nuestro planeta.

Lorenzo Bertelli, director de Marketing y jefe de Responsabilidad Social Corporativa del Grupo Prada, calificó en Vogue a esta colaboración como «un viaje sin precedentes». Y es que Prada, que ha dominado las pasarelas de todo el mundo, ahora está llevando su estilo a un nuevo nivel, literalmente fuera de este mundo. Bertelli destacó que la misión no solo se centraba en el rendimiento, sino también en mejorar la comodidad y flexibilidad de los astronautas para que puedan moverse libremente mientras exploran la Luna.

El traje presenta detalles en gris y rojo, un toque elegante que evoca la famosa línea «Linea Rossa» de Prada.

Y si te parece que el diseño es lo más impresionante, espera a conocer lo que este traje significa para el futuro. Artemis III será el primer alunizaje humano desde el Apolo XVII en 1972, pero no será el último. NASA, junto con socios como Prada, Axiom y SpaceX, está preparando el camino para futuras misiones que llevarán a los humanos a Marte. Prada ya ha marcado su huella en la Tierra, y ahora lo hará en la Luna. Como mencionó Vogue en su cobertura exclusiva, este traje no es solo una herramienta para los astronautas, es una obra maestra de creatividad, innovación y excelencia, características que siempre han definido a la marca italiana.

Así que, la próxima vez que mires al cielo nocturno y contemples la Luna, recuerda que, en un futuro muy cercano, los primeros pasos de la primera mujer en la Luna estarán acompañados por el toque inconfundible de Prada. Un pequeño paso para la moda, pero un gran salto para la humanidad.