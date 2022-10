Así se disfrazan las influencers en Halloween ¡no te lo pierdas y pon tu look a punto!

Llega una de las noches más especiales y terroríficas del año. Y como la tradición manda desde hace años, debes ir con tus mejores atuendos. Verás cómo se disfrazan las influencers en Halloween. ¡Y puedes poner tu look a punto!

Así lo hicieron el pasado año y te lo ofrecemos para que puedas copiar sus looks, mezcla de miedo y sensualidad.

¿Cómo se disfrazan las influencers en Halloween?

Alejandra Rubio, la hija de Terelu Campus, se ha ganado un puesto en televisión. El pasado año lució en el programa donde colaboraba, Viva la Vida, un body negro estilo corsé con falda de tul debajo. Es realmente tentador y queda estupendamente. No te dejes los accesorios: guantes, uñas en color negro y gargantilla negra a juego. ¡Y tú le puedes dar ese toque personal bien diferente!

Violeta Mangriñán está espectacular con un atuendo bien original, un body largo con pantalón o medias de color verde y negro con transparencia. Pero lo que más llama la atención es su maquillaje con un ojo de un color rojo que da mucho miedo. Completan este look unas botas altas y dos coletas.

Si unas van estilo zombie, otras elijan algo bien distinto. Estela Grande eligió un look angelical, que seguro que esconde sorpresa. Para ello se puso un body en blanco, medias y guantes del mismo color y unas alas (como si de un ángel de Victoria’secret se tratase). También lleva unas perlas sobre el rostro que todavía la hacen más especial. ¡Ya puedes tomar nota de todo ello para copiar este estilo para este Halloween!

Marta López Álamo, la novia de Kiko Matamoros, sorprendió a todos con su outfit para esta ocasión. Con peluca negra, body del mismo color y un maquillaje con máscara y labios estilo jocker. Todo un conjunto que da algo de miedo, pero que también nos convierte en la más sexy de toda la fiesta.

Con un look bien parecido al de Estela Grande, Rocío C Camacho también iba con un vestido blanco y alas, la mar de angelical. Si no fuera porque llevaba una parte algo sangrienta e indicada para Halloween, muy al estilo zombie. ¡Ya puedes ir igual a la próxima fiesta del día de los difuntos!

